PSG Mercato : Kroupi met un gros coup de pression pour signer à Paris !

Le PSG avance discrètement mais sûrement sur Eli Junior Kroupi. L’attaquant de Bournemouth a clairement affiché sa volonté de rejoindre Paris cet été.

Le dossier Eli Junior Kroupi prend de l’ampleur sur le marché des transferts. Selon ParisTeam, l’attaquant français de Bournemouth aurait déjà donné un accord de principe au PSG pour un futur transfert.

Le joueur, considéré comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs de Premier League, ne se contente plus d’un simple intérêt : il a désormais fait savoir officiellement à sa direction son envie de rejoindre le club parisien.

Une volonté claire de rejoindre Paris

Le PSG, à la recherche de renforts offensifs pour préparer la suite de son projet sportif, voit en Kroupi un profil idéal : technique, rapide et capable d’évoluer sur plusieurs postes de l’attaque.

D’après ces mêmes informations, le joueur espère désormais un geste de Bournemouth afin de faciliter les négociations et d’ouvrir la porte à un accord entre les deux clubs.

Bournemouth reste ferme mais ouvert

Sous contrat avec Bournemouth, Kroupi représente un élément important du projet du club anglais. Mais la pression monte, alors que plusieurs cadors européens suivent également le dossier.

Si aucune offre officielle n’a encore été confirmée publiquement, le club de Premier League sait qu’il devra trancher face à l’insistance du joueur et à l’intérêt du PSG.

Révélé comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Eli Junior Kroupi attire logiquement les convoitises en Europe. Le PSG n’est pas seul sur le coup, mais semble aujourd’hui avoir pris une longueur d’avance grâce à la volonté du joueur.