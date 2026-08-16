Le mercato presque bouclé, quatre cadres déclarés intransférables

À un peu plus de deux semaines de la fermeture du marché, le Paris FC estime avoir largement remodelé son effectif. La direction parisienne ferme désormais la porte aux départs de plusieurs joueurs importants, tout en restant attentive aux dernières opportunités.

Un effectif rajeuni pour Liam Rosenior

Lassine Sinayoko, Pablo Pagis, Patrick Zabi et Emmanuel Mbemba ont rejoint le Paris FC cet été. Le club a également bouclé les transferts définitifs de Luca Koleosho et Diego Coppola, avec la volonté de rajeunir et de rééquilibrer le groupe confié à Liam Rosenior.

Marco Neppe se montre satisfait du travail réalisé. Le directeur sportif estime que les arrivées de Koleosho, Zabi et Mbemba ont apporté le sang neuf recherché, tandis que Sinayoko et Pagis offrent une meilleure connaissance de la Ligue 1, comme il l’a expliqué dans des propos relayés par Foot Mercato.

Kebbal, Mbow et Camara ne partiront pas

Le dirigeant parisien a surtout été très clair concernant Ilan Kebbal, Moustapha Mbow et Adama Camara. Malgré l’intérêt suscité par ce dernier en France comme à l’étranger, les trois joueurs resteront au PFC cette saison.

« Kebbal, Mbow et Camara ne partiront pas cet été », a assuré Marco Neppe, précisant que les joueurs n’avaient jamais exprimé la volonté de quitter le club. Obed Nkambadio, devancé par Kevin Trapp dans la hiérarchie la saison dernière, souhaite lui aussi poursuivre l’aventure avec le nouveau staff.

Malgré le boycott annoncé, les supporters du PSG sont présents en nombre à Lens et donnent de la voix dans le parcage parisien. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2089052128400584792

Une petite ouverture jusqu’à la clôture

Le départ à la retraite de Ciro Immobile, à 36 ans, ne devrait pas forcément pousser le Paris FC à recruter un nouvel attaquant. « Rien n’est définitif avant la fin du mercato », a toutefois reconnu Marco Neppe, tout en réaffirmant sa confiance dans le groupe actuel.

Des mouvements restent davantage envisageables dans le sens des départs. Plusieurs éléments susceptibles de disposer d’un temps de jeu réduit pourraient chercher une porte de sortie avant le 1er septembre.