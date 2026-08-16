OM : un nouveau rebondissement contrarie sérieusement les plans de Lorenzi

Pisté par l’OM depuis plusieurs semaines, Djibril Sidibé pourrait finalement rebondir chez un autre pensionnaire de Ligue 1. Le Mans a pris contact avec le champion du monde 2018, toujours libre après son départ de Toulouse.

Le Mans avance pour Sidibé

Le dossier Djibril Sidibé se complique pour l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Foot Mercato, Le Mans FC a approché le latéral de 34 ans. Son expérience et sa polyvalence seraient particulièrement appréciées en interne par le promu.

Libre de tout contrat après deux saisons passées sous le maillot de Toulouse, le champion du monde 2018 présente l’avantage d’être disponible sans indemnité de transfert. Un profil qui correspond aux moyens limités des Phocéens lors de ce mercato estival.

L’OM doit encore vendre

Marseille avait manifesté son intérêt dès le mois de juillet, mais aucune véritable proposition ne serait encore parvenue au joueur. Le club phocéen doit continuer à alléger son effectif avant de pouvoir recruter, malgré plusieurs départs déjà enregistrés. Le dossier Sidibé à l’OM reste donc suspendu aux prochaines opérations.

À 34 ans, l’ancien défenseur de l’équipe de France ne devrait toutefois pas patienter indéfiniment. Le projet manceau peut lui offrir rapidement un nouveau challenge en Ligue 1 et un rôle important dans un effectif qui aura besoin de joueurs rompus aux exigences du haut niveau.

Un mercato décidément compliqué à Marseille

Cette concurrence intervient alors que l’OM vient également d’être devancé dans un autre dossier. Foot Mercato annonce que le Torino a pris une nette avance pour Lucas Perri, attendu à Turin afin de passer sa visite médicale.

Le Torino a définitivement surpassé l’OM après de nouveaux contacts jeudi et vendredi. Lucas Perri est attendu à Turin pour sa visite médicale. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2089056394452349212

Grégory Lorenzi doit ainsi composer avec une marge de manœuvre réduite et des concurrents déjà actifs. Dans le cas de Sidibé, le temps joue désormais en faveur du Mans.