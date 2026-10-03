ASSE : Rodez récupère un renfort de poids avant de défier les Verts

Prochain adversaire de l’ASSE en Ligue 2, Rodez a profité de la trêve internationale pour retrouver de la confiance. Le RAF s’est imposé face au champion d’Andorre avec, surtout, le retour très attendu de son gardien numéro 1.

Rodez fait la différence en fin de match

Comme l’AS Saint-Étienne, Rodez avait choisi de disputer une rencontre amicale pendant la trêve internationale. Les Ruthénois accueillaient ce samedi l’Inter Club Escaldes, champion d’Andorre en titre et qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Longtemps accroché au stade Paul-Lignon, le RAF a finalement trouvé la faille dans les dernières minutes. À peine entré en jeu, Essimi a ouvert le score à la 85e minute. Nsona, lancé dans le dernier quart d’heure, a doublé la mise quatre minutes plus tard pour sceller cette victoire 2-0.

Ce succès permet donc aux hommes de Didier Santini de préparer la reprise du championnat dans de bonnes conditions. Il faudra toutefois attendre le dernier acte de la rencontre pour voir Rodez concrétiser sa domination face à la formation andorrane.

Quentin Braat enfin de retour

La principale satisfaction de l’après-midi se trouve néanmoins dans les buts. Comme le rapporte En Vert et Contre Tous, Quentin Braat était titulaire pour son retour à la compétition. Le gardien de 29 ans n’avait plus joué depuis le 14 août.

Le natif de Fontainebleau s’était blessé lors de l’échauffement précédant Annecy – Rodez. Victime d’une lésion musculaire à un mollet, il avait ensuite manqué toutes les rencontres de son équipe. Son retour était particulièrement attendu par Didier Santini.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 2 à son poste, Braat représente un élément important du dispositif ruthénois. Sa reprise s’est accompagnée d’un match sans but encaissé, même si cette sortie amicale ne permet pas encore de tirer de conclusions définitives.

Un test majeur se profile face à l’ASSE

Le retour du numéro 1 arrive à point nommé pour Rodez. Avec 16 buts concédés, le RAF possède actuellement la pire défense de Ligue 2. Il devra désormais se déplacer chez la meilleure attaque de la division pour la reprise du championnat.

De son côté, l’ASSE reste sur un match nul face à Metz après avoir laissé échapper une avance de deux buts dans le dernier quart d’heure. Cette fin de rencontre avait mis en lumière plusieurs enseignements autour des Verts.

L’ASSE a craqué face à Metz en se faisant remonter deux buts dans le dernier quart d’heure pour concéder le nul (2-2). Ce partage des points a permis de souligner quatre enseignements clés. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2101714580833550396

Le RAF reprend confiance avant les Verts

Entre le retour de Braat et cette victoire acquise sans encaisser, Rodez engrange ainsi quelques certitudes avant de retrouver la Ligue 2. La différence tardive réalisée par Essimi et Nsona montre également que les entrants ont su peser sur cette rencontre de préparation.

L’ASSE est donc prévenue : malgré ses difficultés défensives depuis le début de la saison, son prochain adversaire retrouvera son dernier rempart et se présentera avec un succès dans les jambes.