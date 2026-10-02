ASSE : Le Cardinal ne voulait pas du brassard, il explique pourquoi !

Capitaine de l’ASSE depuis le début de la saison, Julien Le Cardinal ne cache pas qu’il n’avait pas forcément envie de porter le brassard. Au micro du club, le défenseur s’est confié sur ses nouvelles responsabilités, son précieux relais dans le vestiaire et sa manière de veiller sur ses partenaires.

Porter le brassard ne change pas un homme. C’est en tout cas le message de Julien Le Cardinal, qui découvre cette saison les exigences du capitanat à l’ASSE. Davantage sollicité, davantage responsabilisé, le défenseur entend pourtant rester fidèle à lui-même.

« Même si le statut a changé, le mec n’a pas changé », assure-t-il au micro du club. Une façon de rappeler que derrière le capitaine, ses coéquipiers retrouvent toujours le même Julien Le Cardinal. Avec, malgré tout, quelques obligations supplémentaires.

« On va dire que je n’ai jamais été habitué à ça mais je commence à y prendre goût. » Et si certaines sollicitations peuvent parfois lui peser, le Stéphanois y voit aussi une marque de confiance : « Ça montre qu’ils ont confiance en moi et que je fais partie de ce projet. Donc ça me fait plaisir aussi. »

Bernauer, son précieux relais dans le vestiaire

Le Cardinal fait surtout un aveu : le brassard n’était pas une ambition personnelle. La raison ? Prendre la parole devant tout un vestiaire ne correspond pas vraiment à sa personnalité.

« Être capitaine, ça n’a jamais été trop mon souhait car un capitaine, ça doit parler dans les vestiaires et moi ce n’est pas trop mon tempérament, je n’aime pas trop ça mais j’ai trouvé un bon copain qui le fait à ma place. »

Ce partenaire, c’est Maxime Bernauer. « C’est Max’ (Bernauer), vu qu’il est bilingue aussi, donc ça aide. » Le Cardinal peut donc compter sur un relais pour les prises de parole, tout en assumant le brassard à sa façon.

Un capitaine attentif aux petits signes

Son rôle passe notamment par une attention quotidienne à ses coéquipiers. Un bonjour, une mine fatiguée, une humeur inhabituelle : le défenseur essaie de repérer ce qui pourrait traduire un malaise.

« Je prends soin de mes copains. Quand quelqu’un est pas bien, c’est notre rôle. On a chacun une vie à côté, on ne sait pas ce qu’il se passe dans le quotidien de chacun. »

Pour remettre un peu de bonne humeur dans le groupe, Le Cardinal possède sa propre méthode : l’humour. « Moi, je suis le mieux placé pour dire des conneries », s’amuse-t-il, avant de rappeler qu’il faut aussi savoir être sérieux.

Une exigence : ne laisser personne de côté

Sa définition d’un bon capitaine dépasse ainsi les discours et les jours de match. Pour lui, l’attention doit concerner l’ensemble du vestiaire, du jeune qui découvre le groupe professionnel au joueur le plus expérimenté.

« Quelqu’un de bienveillant, qui pense aussi à son groupe. C’est le référent de ce groupe. Il faut qu’il pense à tout le monde. »

Le respect et la bienveillance constituent les deux piliers de son capitanat. Le Cardinal veut comprendre ses partenaires et les accompagner lorsque les choses deviennent difficiles, sur le terrain comme dans leur vie personnelle.

Avec une préférence assumée pour les échanges spontanés : « J’essaie de faire passer ça par la rigolade parce que c’est toujours mieux que de faire une réunion de 30 minutes dans une salle. » Un brassard qu’il n’avait pas particulièrement recherché, mais auquel il commence à donner sa propre couleur.