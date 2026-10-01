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OL : énorme coup dur pour Moussa Niakhaté avec le Sénégal

Par Wladimir DELCROS - 1 Oct 2026, 22:25
OL : énorme coup dur pour Moussa Niakhaté avec le Sénégal

Moussa Niakhaté quitte prématurément le rassemblement du Sénégal après avoir passé une IRM à Marseille. Libéré par Patrick Vieira, le défenseur de l’OL va rentrer à Lyon pour poursuivre ses soins.

Une IRM passée à Marseille

Le rassemblement international de Moussa Niakhaté tourne court. Touché avec le Sénégal, le défenseur central de 30 ans a passé une IRM ce jeudi matin à Marseille afin d’évaluer la nature de sa blessure. À l’issue de ces examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer.

La Fédération sénégalaise de football a confirmé son forfait dans un communiqué relayé ce jeudi. La nature exacte de la blessure et la durée d’indisponibilité du Lyonnais n’ont toutefois pas été précisées. Une mauvaise nouvelle pour les Lions de la Teranga, qui perdent un élément expérimenté de leur arrière-garde.

Niakhaté forfait pour Sénégal-Comores

Moussa Niakhaté ne participera donc pas à la rencontre entre le Sénégal et les Comores, programmée le 4 octobre au stade Vélodrome. Comme le confirme également Foot Mercato, l’ancien joueur de Nottingham Forest va rejoindre son club plus tôt que prévu.

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« Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer », a indiqué la Fédération sénégalaise, qui lui a souhaité « un prompt rétablissement ».

L’OL attend désormais le diagnostic complet

Du côté de l’OL, cette alerte sera forcément suivie avec attention. Niakhaté doit désormais poursuivre sa prise en charge médicale à Lyon, où des précisions sont attendues concernant la gravité de sa blessure. Aucun calendrier de retour n’a encore été communiqué.

Le défenseur sénégalais avait rejoint la formation rhodanienne en provenance de Nottingham Forest. Son arrivée à l’OL avait permis au club de renforcer un secteur défensif en quête d’expérience et de stabilité.

Une absence qui tombe mal

Pour Patrick Vieira, ce forfait réduit les options disponibles avant le rendez-vous face aux Comores. Le sélectionneur sénégalais a préféré ne prendre aucun risque après les résultats de l’IRM, en renvoyant immédiatement le joueur auprès du staff médical lyonnais.

L’OL espère désormais que cette blessure n’éloignera pas durablement Niakhaté des terrains. En attendant de connaître le verdict médical complet, le défenseur manquera au minimum la prochaine sortie des Lions de la Teranga au Vélodrome.

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