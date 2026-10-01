ASSE : l’attraction numéro 1 du match amical contre Sion est connue !

Privée de onze internationaux, l’ASSE profitera de la trêve pour affronter le FC Sion vendredi matin à L’Étrat. Une rencontre amicale qui pourrait surtout permettre de découvrir enfin Marten-Chris Paalberg. Arrivé dans le Forez en début d’année, le jeune attaquant estonien n’a encore jamais porté le maillot vert en match.

Ian Cathro va devoir composer avec un effectif largement remanié ce vendredi à 11 heures face au FC Sion. Onze Stéphanois ont rejoint leur sélection, parmi lesquels Irvin Cardona avec Malte et Zuriko Davitashvili avec la Géorgie. L’occasion sera donc belle pour les joueurs habituellement moins utilisés et les jeunes de se montrer. La rencontre, organisée à huis clos à L’Étrat, ne sera malheureusement pas diffusée.

En attaque, Joshua Duffus, Thierno Ballo ou encore Jakob Breum pourraient bénéficier de temps de jeu. Plusieurs jeunes devraient également être sollicités, notamment Lucas Reynaud, Lamine Sonko et le néo-professionnel Medhy Lutin Zidée. Noah Moulin est en revanche blessé.

Mais l’attraction numéro 1 de cette rencontre devrait être Marten-Chris Paalberg.

Paalberg, neuf mois d’attente

Le jeune Estonien de 17 ans est un véritable mystère pour les supporters stéphanois. Arrivé début février en provenance de Pärnu Vaprus, Paalberg n’a encore disputé aucune minute sous le maillot vert. Pas même avec la réserve.

La faute à un genou récalcitrant. L’attaquant était arrivé légèrement blessé avant de reprendre l’entraînement puis de rechuter quelques jours plus tard. Une blessure assez inhabituelle selon Ian Cathro, qui a nécessité une longue période de soins et une reprise particulièrement prudente. L’ASSE n’a voulu prendre aucun risque avec un joueur encore en plein développement.

Mais le bout du tunnel semble enfin en vue. Paalberg participe désormais normalement aux entraînements collectifs et cette rencontre face à Sion pourrait lui offrir ses toutes premières minutes avec les Verts. Un petit événement, près de neuf mois après sa signature.

Et forcément, la curiosité est grande. Car le CV du jeune Estonien avait de quoi interpeller lorsqu’il avait débarqué dans le Forez. Du haut de son 1,88 m, Paalberg sortait d’une saison 2025 particulièrement prolifique avec Pärnu Vaprus : 15 buts et 3 passes décisives en 25 matches de championnat, soit un but toutes les 124 minutes. Il était également devenu le plus jeune joueur à inscrire un triplé dans l’élite estonienne et avait été élu joueur du mois deux fois consécutivement, en août puis en septembre.

Un profil qui intrigue forcément

Des performances qui lui avaient également ouvert très tôt les portes de la sélection estonienne A. De quoi convaincre l’ASSE de miser sur lui et de lui faire signer un contrat jusqu’en 2028.

Évidemment, le championnat estonien est très éloigné des exigences de la Ligue 2 et il serait totalement prématuré d’attendre de Paalberg qu’il règle les problèmes offensifs des Verts. À 17 ans, il reste avant tout un pari sur l’avenir.

Mais le contexte rend forcément son retour intéressant. Lucas Stassin est parti à Séville cet été et l’ASSE n’a pas recruté de véritable numéro 9 pour le remplacer. Derrière Duffus, les solutions dans l’axe restent limitées.

Avant d’envisager plus haut, Paalberg devra retrouver du rythme et probablement passer par la réserve. Mais demain matin, contre Sion, l’Estonien pourrait enfin franchir une première étape.