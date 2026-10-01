FC Nantes : Un énorme coup dur menace un espoir à 15 M€

Le FC Nantes retient son souffle pour Tylel Tati. Sorti sur civière avec l’équipe de France U19, le jeune défenseur doit passer des examens afin de connaître la gravité de sa blessure au genou.

Tati évacué sur civière avec les Bleuets

Le rassemblement international de Tylel Tati pourrait laisser des traces. Titulaire ce jeudi lors du match amical remporté par l’équipe de France U19 contre la Turquie (2-1), le défenseur du FC Nantes a dû quitter prématurément ses partenaires. Touché à la suite d’un coup appuyé reçu au niveau du tibia, il s’est ensuite plaint de vives douleurs au genou.

Le joueur de 18 ans a été évacué sur civière. Des examens médicaux complémentaires doivent désormais permettre de déterminer la nature exacte de sa blessure et la durée de son éventuelle indisponibilité. Selon les informations relayées par La Tribune Nantaise, la crainte d’une blessure sérieuse existe, même si aucun diagnostic définitif n’a encore été communiqué.

Une progression brutalement freinée ?

Cette alerte intervient à un moment délicat pour le pur produit de la formation nantaise. Tati n’est plus apparu avec l’équipe première depuis la défaite contre le Stade Lavallois. Lors de cette rencontre, son erreur avait précédé l’unique but du match. Un épisode qui l’a provisoirement éloigné du groupe professionnel, sans remettre en cause le potentiel entrevu à la Jonelière.

Le défenseur reste en effet considéré comme l’un des éléments prometteurs de la maison Jaune et Verte. Sa situation sportive était déjà surveillée après un été particulièrement animé, durant lequel plusieurs clubs se sont intéressés à son profil. Une longue absence constituerait donc un sérieux coup d’arrêt dans sa quête de temps de jeu.

Un actif estimé à 15 M€

Le dossier dépasse également le seul cadre sportif. Évalué à environ 15 millions d’euros par Transfermarkt, Tati fait partie des plus belles valeurs marchandes de l’effectif nantais. Plusieurs sollicitations et offres concrètes sont arrivées lors des dernières heures du mercato estival, mais la direction du FC Nantes a choisi de toutes les repousser.

En parallèle, l’avenir du club continue d’alimenter les discussions. Le projet de rachat porté par Paulo Tavares, désormais présenté comme un candidat à la reprise du FC Nantes, suscite encore des réserves sur sa capacité à présenter les garanties financières nécessaires.

« Quand vient l’étape de présenter les fonds, ça bloque… » Le projet de Paulo Tavares, désormais en pole pour reprendre le FC Nantes, reste entouré d’interrogations. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2105417484538986998

Nantes attend désormais le verdict médical

Alors que les Canaris doivent profiter de la trêve pour disputer un match amical contre le FC Lorient, le staff nantais attend surtout des nouvelles de son jeune défenseur. À ce stade, un forfait de longue durée reste une crainte et non une certitude. Le verdict des examens dira si cet épisode ne constitue qu’une alerte ou s’il oblige Nantes à revoir durablement ses plans défensifs.