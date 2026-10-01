Favori pour racheter le FC Nantes, Paulo Tavares ne devrait pas arriver tout seul au club. Un directeur général est notamment déjà désigné.

Le FC Nantes vit un tournant historique. Dix-neuf ans après l’arrivée de Waldemar Kita à la tête du club, l’ère du propriétaire franco-polonais touche à sa fin. Un protocole d’accord aurait été signé mardi avec Phenix Sports Invest, la structure portée par Paulo Tavares et réunissant des investisseurs français, portugais et luxembourgeois.

Tavares veut déjà changer le visage du FC Nantes

Le rachat pourrait atteindre environ 100 millions d’euros hors bonus, avec une valorisation pouvant dépasser cette barre symbolique, selon les sources. Et visiblement, le futur propriétaire ne compte pas arriver les mains dans les poches. Paulo Tavares aurait préparé un projet très ambitieux pour relancer les Canaris. L’objectif prioritaire serait évidemment de retrouver rapidement la Ligue 1, avant de permettre au FC Nantes de s’y installer durablement.

Mais le projet ne se limiterait pas au sportif. Le futur modèle reposerait notamment sur le développement des revenus du club : sponsoring, billetterie, hospitalités, produits dérivés et trading de joueurs. Le partenariat avec Infront serait également appelé à jouer un rôle dans la stratégie commerciale et marketing. L’idée serait de professionnaliser davantage certaines structures sans nécessairement tout bouleverser dès les premières semaines.

Un ancien de la FIFA dans le projet du FC Nantes ?

Pour mener cette nouvelle stratégie, plusieurs profils expérimentés auraient été ciblés. Cyril Linette, ancien directeur général de L’Équipe et du PMU, fait notamment partie des personnalités associées au projet Tavares. Il pourrait occuper un rôle stratégique dans la future organisation du club. Le futur propriétaire souhaiterait ainsi s’entourer de spécialistes plutôt que de tout centraliser autour de lui. Une philosophie inspirée de plusieurs modèles européens, avec l’idée de renforcer les passerelles entre l’équipe professionnelle et le centre de formation.

Autre changement majeur envisagé : la gouvernance du FC Nantes. Jérôme Champagne, ancien diplomate et ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, est annoncé comme un possible futur président exécutif du club. Il pourrait ainsi prendre une place centrale dans la nouvelle organisation et succéder à Franck Kita dans la direction opérationnelle. L’ancien dirigeant nantais ne serait donc plus au cœur du fonctionnement quotidien du club si la vente est définitivement validée. Le changement de visage serait alors considérable.

Un mercato déjà orienté vers d’Allemagne ?

Le secteur sportif ne serait évidemment pas oublié. Erik Stoffelshaus serait pressenti pour occuper le poste de directeur sportif. L’Allemand possède notamment une expérience à Schalke 04 et au Lokomotiv Moscou. Son arrivée permettrait de donner une nouvelle orientation au recrutement et à la structuration sportive. Le projet ne viserait donc pas seulement à empiler les recrues, mais à construire une organisation capable de faire progresser le club sur plusieurs saisons.

Le plus spectaculaire se trouve peut-être dans la stratégie d’image. Marcelo, légende du Real Madrid, est associé au projet comme possible ambassadeur du futur FC Nantes. L’ancien latéral brésilien apporterait une dimension internationale au club. Mais Paulo Tavares aurait également imaginé associer Snoop Dogg au projet. Le rappeur américain pourrait notamment être lié à la stratégie de développement du FC Nantes aux États-Unis, avec un projet autour de Los Angeles et des Jeux olympiques de 2028. Sur le papier, le changement de dimension serait spectaculaire. Encore faut-il franchir l’obstacle de la DNCG.