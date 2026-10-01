Confronté à un effectif réduit pendant la trêve internationale, Bruno Genesio voit plusieurs jeunes émerger dans les rangs de l’OM.

L’OM pourrait connaître quelques changements importants dans les prochains mois. Le mercato estival avait déjà été particulièrement mouvementé dans la cité phocéenne, avec une forte volonté de réduire la masse salariale et de remodeler l’effectif. Et le dossier Pierre-Emile Højbjerg pourrait bien revenir sur le devant de la scène.

Genesio compte encore sur Højbjerg mais…

Le milieu danois était déjà annoncé sur le départ durant le dernier mercato. L’OM avait même trouvé un accord avec Newcastle pour un transfert pouvant atteindre 10 millions d’euros, avant que Højbjerg ne refuse finalement de rejoindre les Magpies. Une décision qui avait provoqué de fortes tensions avec la direction marseillaise. Bruno Genesio avait lui-même reconnu ne pas partager la décision de lui retirer le brassard de capitaine. Depuis, le joueur est resté à Marseille et continue d’être utilisé par son entraîneur. Mais son avenir reste loin d’être totalement sécurisé.

La Juventus fait partie des clubs intéressés par son profil. La Gazzetta dello Sport et Foot Mercato insistent : le club italien aurait encore placé le Danois parmi ses priorités pour renforcer son milieu de terrain. Malgré les rumeurs, Højbjerg n’est pas mis à l’écart par Bruno Genesio. Bien au contraire. L’entraîneur marseillais continue de s’appuyer sur son expérience et son leadership. Le Danois reste notamment un élément important dans un secteur où les solutions ne sont pas particulièrement nombreuses. Son départ obligerait donc forcément l’OM à réorganiser son entrejeu. Mais il pourrait également offrir davantage d’espace à de nouveaux profils.

Trois jeunes de l’OM veulent profiter de l’aubaine

Pendant cette trêve internationale, Bruno Genesio dispose justement de l’occasion idéale pour observer les jeunes du club. Adam El Boughlamy, Ugo Lamare El Kadmiri et Mohamed Baradji ont participé à une opposition entre les professionnels et la Pro 2 à la Commanderie. Les trois joueurs ont ainsi pu se montrer directement devant le staff de l’équipe première. Et certains ont visiblement marqué des points. El Boughlamy est notamment un milieu né en 2008, arrivé à l’OM cet été en provenance de Montpellier. Il fait désormais partie du groupe de la Pro 2.

Ugo Lamare El Kadmiri possède, lui, un peu plus d’expérience. L’attaquant de 19 ans a déjà disputé trois rencontres de Ligue 1 avec l’OM la saison dernière. Il devrait également franchir prochainement un nouveau cap avec la signature de son premier contrat professionnel, pour une durée annoncée de trois saisons. Son profil est donc déjà bien identifié au sein du club. Une nouvelle apparition avec les professionnels pourrait désormais lui permettre de se rapprocher encore un peu plus du groupe de Genesio. Le départ éventuel du Danois pourrait donc créer un vide mais il pourrait aussi accélérer l’émergence de la nouvelle génération olympienne.