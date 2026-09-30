OM : deux recrues surprises pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après un mercato compliqué, l’OM pourrait trouver des solutions au sein de la Commanderie. Dans le sillage de Keyliane Abdallah, deux jeunes talents retiennent l’attention : Milan Leccese et Antoine Valero. Mais leur avenir marseillais se dessine différemment.

Les renforts que Bruno Genesio attend ne viendront peut-être pas du marché des transferts. Avec un effectif limité après un été décevant, l’Olympique de Marseille doit regarder de plus près les ressources de son centre de formation.

Keyliane Abdallah montre déjà la voie en grignotant du temps de jeu avec les professionnels. Une opportunité qui pourrait donner des idées à d’autres pensionnaires de la Commanderie. Parmi eux, Milan Leccese, milieu offensif de 17 ans, et Antoine Valero, avant-centre de 18 ans, pourraient progressivement se rapprocher du groupe de Genesio.

Deux renforts potentiels issus de la maison, mais deux dossiers encore loin d’être réglés.

Milan Leccese, un talent que l’OM pourrait perdre

Le premier dossier est aussi le plus incertain. Selon La Provence, Milan Leccese dispose d’une proposition de premier contrat professionnel, avec une réponse attendue avant décembre. Pourtant, la tendance ne serait actuellement pas à une signature.

Proche de Brest l’été dernier, l’international U19 suscite encore des avis partagés en interne sur son potentiel. Une situation délicate pour Marseille : alors que le club cherche des solutions dans son Académie, l’un de ses jeunes profils offensifs pourrait choisir de poursuivre sa progression ailleurs.

Avant d’imaginer Leccese renforcer l’équipe de Genesio, l’OM devra donc éclaircir son avenir. La proposition contractuelle ne garantit ni sa signature ni une place prochaine chez les professionnels.

Antoine Valero, un attaquant qui veut s’imposer à Marseille

Pour Antoine Valero, les perspectives semblent plus encourageantes. Décrit comme puissant et rapide, l’avant-centre de 18 ans souhaite s’imposer à l’OM.

D’après le quotidien régional, les discussions engagées au printemps par Medhi Benatia ont ralenti après son engagement auprès de CAA Stellar. Mais au sein du club, la confiance dans son évolution reste forte.

Une source citée par La Provence explique que son passage professionnel dépend de certains critères. Elle souligne également deux étapes importantes dans sa progression : se renforcer physiquement et se confronter quotidiennement aux adultes à l’entraînement.

Valero représente ainsi une piste interne à suivre pour étoffer, à terme, les possibilités offensives de Genesio. Son potentiel suscite de l’espoir, même si son intégration devra se construire progressivement.

La Commanderie, une opportunité à saisir pour Genesio ?

Le contexte pourrait ouvrir une porte à ces jeunes Marseillais. Lorsque les renforts extérieurs manquent, la formation retrouve une place centrale. La progression d’Abdallah donne un exemple concret aux talents qui attendent leur chance.

Leccese et Valero n’en sont toutefois pas au même point : le premier doit trancher son avenir contractuel, tandis que le second cherche à franchir les étapes vers le monde professionnel.

Bruno Genesio pourrait donc voir émerger deux solutions inattendues à la Commanderie. Reste à savoir si ces promesses se transformeront en véritables options pour son équipe. À Marseille, le prochain renfort pourrait déjà porter le maillot de l’OM.