OM : Abdelli s’est blessé, un premier verdict est déjà tombé !

Le milieu de terrain de l’OM, Himad Abdelli, s’est blessé ce mardi après-midi avec l’Algérie.

L’hécatombe se poursuit du côté de l’Olympique de Marseille pendant cette longue trêve internationale. Après Derek Cornelius, gravement touché à la hanche, et Amine Gouiri, victime d’une blessure musculaire, un troisième international marseillais s’est blessé. Il s’agit d’Himad Abdelli.

Abdelli touché à la cheville gauche

Titulaire ce mardi après-midi avec l’Algérie face au Burundi, dans le cadre des qualifications à la CAN 2027, le milieu de terrain de l’OM est sorti sur blessure juste avant la pause. Himad Abdelli s’est blessé à la cheville gauche à la suite d’une mauvaise chute provoquée par un tacle d’un joueur burundais.

Soutenu par deux membres du staff médical de la sélection algérienne, Himad Abdelli est sorti du terrain en grimaçant. Une image forcément inquiétante pour l’OM et Bruno Genesio, qui voit donc un nouveau joueur se blesser durant cette trêve internationale. Il faudra désormais attendre les premiers examens et le diagnostic du staff médical algérien pour connaître la nature exacte de la blessure d’Himad Abdelli et, surtout, une éventuelle durée d’indisponibilité.