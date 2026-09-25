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FRANCE

OM : le club sort du silence pour Cornelius et n’apporte pas de bonnes nouvelles

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 20:40

L’OM a confirmé ce vendredi l’inquiétude autour de Derek Cornelius, blessé à la hanche durant un entraînement avec la sélection canadienne.

La mauvaise nouvelle se confirme pour l’OM. Convoqué avec le Canada durant cette trêve internationale, Derek Cornelius s’est sérieusement blessé à la hanche lors d’une séance d’entraînement à Toronto. Le défenseur marseillais avait été transporté à l’hôpital mercredi pour y recevoir des soins et passer des examens complémentaires.

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’OM indique que ses équipes médicales sont en contact étroit avec le staff médical canadien afin de suivre l’évolution de la situation. Le club précise que la nature de la blessure laisse déjà envisager une période d’indisponibilité importante, sans toutefois communiquer de durée précise à ce stade.

Derek Cornelius absent plusieurs mois ?

Les premières informations communiquées par Jesse Marsch, le sélectionneur du Canada, avaient renforcé les inquiétudes. Selon lui, Cornelius s’est blessé alors que son genou s’est retrouvé bloqué dans le sol, provoquant une réaction au niveau de la hanche. Le technicien canadien évoquait la possibilité d’une absence de plusieurs mois, tout en attendant le diagnostic définitif.

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L’OM reste donc prudent et attend les éléments médicaux permettant de préciser la nature exacte de la blessure et sa durée. Revenu cet été à Marseille après son prêt aux Glasgow Rangers, le défenseur de 28 ans avait bénéficié d’un temps de jeu limité depuis le début de la saison.

Le club marseillais a enfin tenu à apporter son soutien à son joueur et assure qu’il restera « pleinement à ses côtés » durant sa convalescence. Pour Derek Cornelius comme pour l’OM, les prochains examens seront déterminants afin de connaître précisément la durée de son indisponibilité, qui devrait être importante.

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