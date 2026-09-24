Antoine Valero n’est pas le seul jeune de l’OM à connaître quelques démêlés avec ses dirigeants.

Le mercato de l’OM est terminé depuis plusieurs semaines mais certains dossiers continuent de laisser des traces à La Commanderie. C’est notamment le cas de Milan Leccese.

Lorenzi a posé son veto à Brest pour Leccese

À seulement 17 ans, le milieu de terrain de l’OM possède déjà une cote importante. Ses performances avec les équipes de jeunes ont attiré plusieurs clubs, au point que Brest avait tenté de le convaincre de rejoindre la Bretagne cet été.Le Stade Brestois avait formulé une proposition particulièrement intéressante pour le jeune Marseillais. L’objectif était de lui permettre d’intégrer rapidement le groupe professionnel et de lui offrir un contrat longue durée. Un projet qui pouvait forcément séduire Leccese, encore en phase de progression à l’OM. Mais le club phocéen a finalement fermé la porte. Et la décision est venue directement de Grégory Lorenzi.

Selon Foot Mercato, le directeur sportif de l’OM a personnellement bloqué le départ de Milan Leccese lors des dernières heures du mercato. Une décision forte alors que les conditions semblaient réunies pour que le joueur rejoigne Brest. Lorenzi aurait donc privilégié la conservation du jeune talent, considérant visiblement que son avenir devait continuer à s’écrire à Marseille. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que l’OM repoussait une proposition pour Leccese. En début de mercato, Schalke 04 avait également formulé une offre qui avait été refusée par la direction olympienne.

Un dossier qui crée des crispations à l’OM

Le problème ne s’arrête toutefois pas au veto marseillais. D’après Foot Mercato, la gestion de Leccese fait désormais partie des dossiers qui suscitent des crispations en interne, dans un contexte où plusieurs jeunes du centre de formation attendent encore de voir leur avenir se débloquer. Le cas d’Antoine Valero, autre grand espoir marseillais, est également évoqué dans ce contexte. Le sentiment qui ressort est celui d’un décalage entre les performances des jeunes et les possibilités qui leur sont offertes avec l’équipe première. Leccese, lui, continue de performer avec les catégories de jeunes.

FM indiquait récemment qu’il avait déjà inscrit deux buts et délivré six passes décisives en cinq rencontres officielles avec la réserve et les U19. Il compte également plus de 25 sélections avec les équipes de France de jeunes. Mais malgré cette dynamique, la marche vers le groupe professionnel semble encore difficile à franchir. Son statut contractuel ajoute une autre dimension au dossier. Le jeune milieu dispose actuellement d’un contrat stagiaire, lequel doit basculer automatiquement en contrat professionnel en juin 2027.

L’OM tente un pari sur son avenir

En bloquant son départ, Lorenzi a donc fait un choix clair : conserver Leccese et miser sur son potentiel. La question sera désormais de savoir si l’OM saura lui offrir suffisamment de perspectives pour le convaincre de poursuivre son développement à Marseille.

Car l’intérêt de Brest montre que le marché ne manque pas d’options pour le jeune joueur. Et avec Schalke 04 également venu aux renseignements, Leccese dispose déjà d’une certaine attractivité à seulement 17 ans. Pour l’OM, le dossier devient donc stratégique. Garder sa pépite est une chose. La convaincre que son avenir est réellement à Marseille en est une autre.