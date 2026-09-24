PSG : Kvaratskhelia a mis une énorme tempête à une recrue estivale

Recruté pour concurrencer Kvaratskhelia, Mika Godts connaît des débuts très discrets au PSG et peine déjà à faire trembler le Géorgien sur l’aile gauche.

Arrivé de l’Ajax Amsterdam cet été, Mika Godts connaît des débuts encore discrets sous les couleurs du Paris Saint-Germain. D’après les informations rapportées par L’Équipe, l’ailier belge ne parvient pas encore à suffisamment pousser Khvicha Kvaratskhelia dans ses retranchements.

Godts encore trop discret au PSG

Le recrutement de Mika Godts devait notamment permettre à Luis Enrique de disposer d’une véritable alternative sur le côté gauche. Le Belge de 21 ans a rejoint Paris en provenance de l’Ajax, avec un transfert pouvant atteindre 55 millions d’euros.

Mais après ses premières semaines dans la capitale, Godts peine encore à s’imposer. Ses apparitions restent limitées et son influence n’est pas encore suffisante pour remettre en cause la hiérarchie. Une situation qui contraste avec son excellente saison 2025-2026 à l’Ajax, au cours de laquelle il avait été désigné Talent de l’année en Eredivisie.

Kvaratskhelia moins tranchant

Cette situation intervient alors que Khvicha Kvaratskhelia connaît lui aussi un début de saison plus poussif. Utilisé à sept reprises cette saison, le Géorgien conserve la confiance de Luis Enrique, mais son rendement offensif apparaît moins régulier (1 but et 1 passe).

Le départ de Bradley Barcola a également modifié l’équilibre de l’attaque parisienne. Luis Enrique avait expliqué que le Français souhaitait davantage de poids et de temps de jeu, tout en reconnaissant son importance dans les succès récents du PSG. L’entraîneur espagnol avait alors cité Godts, Ferran Torres et Maghnes Akliouche parmi les solutions appelées à prendre une nouvelle dimension.

Pour l’instant, Mika Godts doit donc encore franchir un cap pour devenir cette concurrence attendue sur l’aile gauche. Avec un calendrier qui va s’intensifier après la trêve internationale, le jeune Belge aura rapidement de nouvelles occasions de gagner du terrain dans la hiérarchie parisienne.