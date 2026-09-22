PSG : le gardien tant désiré conquiert déjà l’Angleterre

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Zion Suzuki réussit ses premiers pas avec Aston Villa. Le gardien japonais séduit notamment par ses arrêts et sa qualité de relance, au point de bousculer la hiérarchie chez les Villans.

Suzuki s’impose rapidement à Aston Villa

Zion Suzuki n’a pas mis longtemps à attirer les regards en Angleterre. Arrivé à Aston Villa après avoir été associé avec insistance au PSG, le portier japonais compte déjà six apparitions sous ses nouvelles couleurs, dont cinq comme titulaire. Il a disputé 495 minutes, encaissé sept buts et signé un clean sheet.

Un bilan statistique encore contrasté, mais qui ne suffit pas à résumer ses débuts. Selon les informations relayées par Foot Mercato, la presse anglaise apprécie particulièrement ses arrêts ainsi que son jeu au pied. Deux qualités devenues essentielles pour les gardiens appelés à participer activement à la construction.

Emiliano Martinez déjà relégué au second plan ?

Les premières prestations de Suzuki ont surtout lancé une comparaison avec Emiliano Martinez. Le champion du monde argentin reste une référence à son poste, mais le Japonais serait déjà parvenu à le faire oublier dans une partie de la presse anglaise. Une tendance forte après seulement quelques rencontres, qu’il conviendra toutefois de confirmer sur la durée.

Son profil moderne lui permet en tout cas de marquer rapidement des points. À 24 ans, Suzuki possède encore une marge de progression importante. Sa capacité à assumer les sorties de balle sous pression pourrait l’aider à s’installer durablement chez les Villans, malgré les sept buts concédés depuis ses débuts.

Le PSG peut-il nourrir des regrets ?

Cette adaptation rapide ne passera pas inaperçue à Paris. Le club de la capitale avait suivi de près le gardien japonais, dont le dossier avait animé le Mercato du PSG. Ses performances anglaises donnent donc forcément une autre lumière à cette piste finalement abandonnée.

Pour autant, six matches restent un échantillon trop limité pour tirer une conclusion définitive. Un seul clean sheet et sept buts encaissés invitent à garder une certaine mesure, même si les chiffres ne racontent pas tout du rendement d’un gardien.

Un choix qui demande encore confirmation

Le PSG avait également dû composer avec les demandes du clan Suzuki lors des discussions autour de son avenir. Le voir désormais séduire en Premier League peut alimenter les regrets, sans prouver pour autant que son arrivée à Paris aurait constitué la meilleure solution.

La suite de la saison permettra surtout de mesurer sa capacité à maintenir ce niveau. À Aston Villa, Suzuki a déjà réussi une première étape : s’imposer dans le débat et faire parler de lui autrement que par son transfert manqué au PSG.