FC Nantes : Zézé se rapproche d’un nouveau cap avec les Bleus

Parti à Neom à l’été 2025, Nathan Zézé n’a pas renoncé à ses ambitions internationales. Le défenseur central de 21 ans, toujours appelé avec les Espoirs, se prend désormais à rêver de l’équipe de France A.

Zidane en observateur chez les Bleuets

La présence de Zinédine Zidane à l’entraînement de rentrée de l’équipe de France Espoirs, ce mardi matin, n’est pas passée inaperçue. Le nouveau sélectionneur des Bleus, accompagné de son staff, est venu observer les joueurs de Gérald Baticle et leur transmettre un message d’encouragement.

Une visite particulièrement appréciée par Nathan Zézé. En conférence de presse, le pur produit de la formation nantaise n’a pas caché que cette proximité avec le groupe A alimentait les ambitions des Bleuets.

« C’est une bonne chose, c’est encourageant… Ça nous montre que les A, ce n’est pas si loin. C’est une source de motivation supplémentaire pour nous », a expliqué le défenseur central, qui assure que les Espoirs se savent suivis par le nouveau patron des Bleus.

Un rêve assumé pour l’ancien Canari

À seulement 21 ans, Zézé compte déjà huit sélections avec l’équipe de France Espoirs. Surtout, l’ancien Nantais reste sur deux buts inscrits lors de ses deux dernières apparitions sous le maillot tricolore. Des chiffres inhabituels pour un défenseur et qui renforcent sa bonne dynamique.

« On n’est pas si loin du château. C’est ce vers quoi on tend en étant en équipe de France Espoirs. On va tout donner pour être un maximum à monter », a poursuivi celui dont le choix de quitter le FC Nantes avait suscité quelques interrogations.

Podcast FC Nantes : Boulogne, les bisbilles entre la formation et Poirier, ainsi que la vente du club sont au menu de Sans Contrôle. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2102404264505070042

Son départ à Neom n’a pas freiné sa progression

Transféré à Neom lors du mercato estival 2025, Zézé avait pris le risque de s’éloigner très tôt des radars européens. Son départ en Arabie saoudite pouvait notamment faire craindre un ralentissement de sa progression internationale. Un an plus tard, le constat est différent : Gérald Baticle continue de lui faire confiance et Zidane a désormais pu l’observer directement.

Cette visite ne garantit évidemment aucune promotion immédiate chez les A. Elle confirme néanmoins que les performances des Espoirs sont étudiées de près. Zézé, qui avait auparavant subi un sérieux coup d’arrêt avec Nantes, semble avoir retrouvé de la continuité.

Une concurrence encore relevée chez les Bleus

Le chemin reste long avant une première convocation avec l’équipe de France A, où la concurrence est particulièrement importante en défense centrale. Mais avec huit capes chez les Bleuets et une efficacité récente devant le but, l’ancien Canari dispose déjà d’une base solide pour attirer l’attention du staff.

Son objectif est désormais clairement affiché : franchir la dernière étape du parcours international. La présence de Zidane auprès des Espoirs lui a rappelé que la porte n’était pas fermée, même après son choix de poursuivre sa carrière à Neom.