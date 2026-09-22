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FRANCE

FC Nantes : en pleine vente, Waldemar Kita fait volte-face ! 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 08:20
Waldemar Kita (FC Nantes)

Désireux de vendre le FC Nantes il y a encore quelques jours, Waldemar Kita a célébré comme rarement la victoire arrachée par les Canaris à Bologne (2-1).

Le FC Nantes a longtemps tremblé à Boulogne avant de finalement décrocher une victoire précieuse. Les Canaris ont attendu les dernières secondes pour faire la différence et repartir avec les trois points (2-1). 

Kita a fêté la victoire à Boulogne dans le vestiaire ! 

Un dénouement qui a fait énormément de bien à un groupe marqué par un début de saison particulièrement compliqué. Mais il n’y avait pas que les joueurs qui avaient le sourire. Waldemar Kita aussi. Le président nantais aurait ainsi été aperçu particulièrement heureux dans le vestiaire, où il a partagé la joie de ses joueurs après ce succès. Une séquence étonnante alors que le FC Nantes est actuellement au cœur d’un processus de vente.

Il y a encore quelques jours, Kita affichait pourtant clairement son envie de tourner la page. Sa volonté de céder le club était largement évoquée. Et voilà qu’après une victoire, le président retrouve une place centrale auprès de son équipe. De quoi faire réagir les supporters.

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« Vraiment les montagnes russes… »

Sur X, Emmanuel Merceron n’a pas manqué de relever ce contraste : « Vraiment les montagnes russes ce mec. Il balance dans la presse qu’il veut absolument se barrer, et 3 jours après il est dans le vestiaire…. » Une réaction qui résume bien la situation actuelle autour du FC Nantes. D’un côté, un président engagé dans un processus de vente. De l’autre, un Waldemar Kita toujours très impliqué dans la vie quotidienne de son équipe.

La victoire à Boulogne a visiblement réveillé quelque chose. Le soulagement, la joie. Et peut-être aussi l’attachement d’un président qui, malgré son intention de vendre, reste encore très proche du vestiaire du FC Nantes. Reste désormais une question : cette célébration n’est-elle qu’une parenthèse liée à l’émotion d’une victoire importante, ou traduit-elle un changement plus profond dans la position de Waldemar Kita ?

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