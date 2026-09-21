FC Nantes Mercato : retournement de situation pour l’arrivée d’un joker offensif ?

En s’imposant au bout du suspense à Boulogne-sur-Mer (2-1), le FC Nantes a peut-être donné un peu de répit à son secteur offensif et à sa direction.

Le FC Nantes avait rendez-vous avec l’US Boulogne samedi après-midi dans un contexte particulier. Avant cette rencontre, l’hypothèse d’un renfort offensif pendant la trêve internationale de septembre était évoquée, notamment en cas de nouvelles difficultés dans ce secteur.

Emmanuel Merceron avait ainsi indiqué sur X que les Canaris pourraient se pencher sur le marché des joueurs offensifs libres ou susceptibles d’arriver comme joker si les problèmes offensifs persistaient à Boulogne.

Nantes a finalement trouvé la solution

Les Nantais ont toutefois réussi à s’imposer 2-1 au Stade de la Libération. Après l’ouverture du score d’Ignatius Ganago à la 49e minute, Boulogne a égalisé quelques minutes plus tard. Mais Thomas Robinet a délivré le FC Nantes sur penalty dans le temps additionnel, à la 96e minute.

Ce succès est important sur le plan comptable : Nantes quitte la zone de relégation et remonte provisoirement à la 15e place de Ligue 2, à 3 points du top 5.

Le mercato offensif peut-il attendre ?

Cette victoire ne règle évidemment pas toutes les interrogations autour de l’animation offensive nantaise. Mais elle pourrait modifier le degré d’urgence ressenti par les dirigeants.

L’idée d’un attaquant supplémentaire reste possible puisque Nantes peut encore recruter un joueur libre ou, sous certaines conditions, un joker évoluant en France.

Avec Ganago buteur et Robinet décisif dans le Nord, le FC Nantes dispose toutefois de nouveaux arguments pour prendre son temps. La trêve internationale permettra désormais au staff de Grégory Poirier d’analyser plus tranquillement son effectif et de déterminer si un renfort offensif est réellement nécessaire.

La victoire à Boulogne ne ferme donc pas la porte au mercato, mais elle pourrait bien ralentir l’idée d’une arrivée offensive immédiate.