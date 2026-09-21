À LA UNE DU 21 SEP 2026
[13:00]Équipe de France : Mbappé et Dembélé en discorde, la tension va monter au rassemblement !
[12:40]OM : Frank McCourt et Stéphane Richard prêts à réagir !
[12:20]FC Nantes : Bahmed Deuff en difficulté, les supporters rigolent
[12:00]ASSE : pluie de mauvaises nouvelles à venir pour Ian Cathro
[11:40]RC Lens : coup dur confirmé pour Robin Risser !
[11:20]OM : le message très piquant de la Ligue 2 qui affole Marseille !
[11:00]ASSE : Larsonneur est-il devenu l’un des pires gardiens de France ?
[10:40]OM : le coupable de la défaite olympienne est connu, il assume ses responsabilités !
[10:20]FC Nantes : Alban Lafont refait parler de lui avec des images terribles
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand la famille Stassin faisait le buzz, loin des soucis actuels de l’ASSE

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : retournement de situation pour l’arrivée d’un joker offensif ?

Par William Tertrin - 21 Sep 2026, 09:00
Grégory Poirier, l'entraîneur du FC Nantes

En s’imposant au bout du suspense à Boulogne-sur-Mer (2-1), le FC Nantes a peut-être donné un peu de répit à son secteur offensif et à sa direction.

Le FC Nantes avait rendez-vous avec l’US Boulogne samedi après-midi dans un contexte particulier. Avant cette rencontre, l’hypothèse d’un renfort offensif pendant la trêve internationale de septembre était évoquée, notamment en cas de nouvelles difficultés dans ce secteur.

Emmanuel Merceron avait ainsi indiqué sur X que les Canaris pourraient se pencher sur le marché des joueurs offensifs libres ou susceptibles d’arriver comme joker si les problèmes offensifs persistaient à Boulogne.

Nantes a finalement trouvé la solution

Les Nantais ont toutefois réussi à s’imposer 2-1 au Stade de la Libération. Après l’ouverture du score d’Ignatius Ganago à la 49e minute, Boulogne a égalisé quelques minutes plus tard. Mais Thomas Robinet a délivré le FC Nantes sur penalty dans le temps additionnel, à la 96e minute.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Ce succès est important sur le plan comptable : Nantes quitte la zone de relégation et remonte provisoirement à la 15e place de Ligue 2, à 3 points du top 5.

Le mercato offensif peut-il attendre ?

Cette victoire ne règle évidemment pas toutes les interrogations autour de l’animation offensive nantaise. Mais elle pourrait modifier le degré d’urgence ressenti par les dirigeants.

L’idée d’un attaquant supplémentaire reste possible puisque Nantes peut encore recruter un joueur libre ou, sous certaines conditions, un joker évoluant en France.

Avec Ganago buteur et Robinet décisif dans le Nord, le FC Nantes dispose toutefois de nouveaux arguments pour prendre son temps. La trêve internationale permettra désormais au staff de Grégory Poirier d’analyser plus tranquillement son effectif et de déterminer si un renfort offensif est réellement nécessaire.

La victoire à Boulogne ne ferme donc pas la porte au mercato, mais elle pourrait bien ralentir l’idée d’une arrivée offensive immédiate.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot