OM : Stéphane Richard pris pour cible, les supporters n’ont pas oublié son gros impair !

Quelques jours après ses déclarations sur la situation de l’OM, Stéphane Richard a été directement ciblé par les supporters marseillais lors du Classique face au PSG.

La colère continue de monter dans les tribunes du Vélodrome. Après une première banderole déployée avant le coup d’envoi, les supporters de l’OM ont remis ça pendant la deuxième période d’OM-PSG, en visant directement Frank McCourt et Stéphane Richard, les deux hommes désormais associés à la direction du club.

Sur la nouvelle banderole, le message était sans ambiguïté : « L’OM est immortel avec ses 127 ans d’histoire et de passion. Richard/McCourt : nous ne laisserons pas notre club mourir entre vos mains ». Un message qui témoigne de la défiance d’une partie des supporters envers la direction olympienne.

Richard directement ciblé

Le nom de Stéphane Richard apparaît donc désormais aux côtés de celui de Frank McCourt dans les protestations des tribunes. Le nouveau président marseillais avait pourtant tenté, quelques jours avant le Classique, d’expliquer la situation économique particulièrement délicate du club.

Lors des Tangram Talks organisés par CMA CGM, Richard avait notamment estimé que l’OM pouvait être « à risque de survie » en cas de forte baisse de son chiffre d’affaires, avant de lancer : « Ceux qui pensent que l’OM est immortel parce que c’est l’OM se trompent. » Il avait également prévenu que la saison 2026-2027 serait une période de transition et que les restrictions pourraient durer plus d’une saison.

Des déclarations qui n’ont manifestement pas apaisé les tensions. D’autant que Richard avait également reconnu que Frank McCourt avait été « touché » par les précédentes banderoles hostiles à son encontre, tout en affirmant que l’actionnaire américain restait engagé pour l’OM.

Une soirée sous tension au Vélodrome

Avant le deuxième message visant Richard et McCourt, une première banderole avait déjà donné le ton : « 2016 : Champions Project. 2026 : Ligue 2 Project ? ». Les supporters ont donc choisi le Classique pour faire entendre leur mécontentement envers la direction marseillaise.

Et ce dimanche soir, au Vélodrome, le message des tribunes a donc été clair : McCourt n’est plus le seul dirigeant dans le viseur. Stéphane Richard est désormais lui aussi directement pris à partie.