PSG : avant le Classique, Paris a déjà humilié l’OM une première fois

À quelques heures du Classique au Vélodrome, l’arrivée du PSG à Marseille a déjà créé une scène insolite avec de nombreux fans venus apercevoir les joueurs parisiens.

La délégation du PSG est arrivée à Marseille ce dimanche, quelques heures avant le très attendu OM-PSG. Alors que les supporters parisiens sont interdits de déplacement au Vélodrome, l’engouement autour du club de la capitale reste bien visible.

D’après les images qui circulent sur les réseaux sociaux, des fans étaient présents à Marignane pour attendre les joueurs du PSG, dans l’espoir notamment d’obtenir quelques autographes ou photos. Une séquence qui illustre l’attente énorme autour de ce Classique, et qui a valu quelques moqueries de la part des Parisiens envers les Marseillais.

Le PSG retrouve Marseille sous pression

Paris reste sur une victoire à Brest (1-0) et avait également marqué les esprits en Ligue des champions avec un succès 6-1 contre le Slovan Bratislava. De son côté, l’OM traverse une période plus compliquée avec quatre défaites consécutives avant cette affiche.

Surtout, le PSG peut encore s’appuyer sur un souvenir particulièrement douloureux pour les Marseillais : le 5-0 infligé en février dernier, soit la plus large défaite de l’histoire du Classique.

Avant même le coup d’envoi, Paris a donc déjà frappé fort. Reste désormais à savoir si les joueurs de Luis Enrique réussiront à prolonger cette domination sur la pelouse du Vélodrome.