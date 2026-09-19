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FRANCE

OM : Gomes ciblé, Genesio poussé à changer toute l’équipe contre le PSG !

Par Bastien Aubert - 19 Sep 2026, 17:40
Bruno Genesio (OM)

Les supporters de l’OM souhaitent voir Bruno Genesio changer tout son onze pour recevoir le PSG ce dimanche au Vélodrome (20h45).

La claque reçue en Turquie a laissé des traces. Alors que l’OM doit rapidement tourner la page avant un rendez-vous forcément particulier face au rival parisien, les supporters marseillais ont été invités à se prononcer sur les changements qu’ils souhaiteraient voir Bruno Genesio effectuer.

Les supporters de l’OM veulent tout changer ! 

À travers un sondage publié par But!, la question était simple : « Que doit changer Genesio pour rebondir face au PSG ? » Et le résultat est sans appel. Une très large majorité des votants estime que l’entraîneur de l’OM doit revoir son équipe de fond en comble. 71,4 % des participants ont choisi la réponse « Toute l’équipe ! », signe d’une forte déception après la prestation livrée contre Besiktas.

Derrière cette réponse massive, un nom ressort toutefois individuellement : Angel Gomes. Le milieu offensif recueille 28,6 % des suffrages, ce qui en fait le seul joueur cité directement par les participants au sondage. Deux autres propositions n’ont, elles, recueilli aucune voix : Jeffrey De Lange (0 %) et Himad Abdelli (0 %).

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Un signal fort envoyé à l’OM avant le Classique

Au-delà des chiffres, ce sondage traduit surtout l’attente d’une réaction après la déconvenue européenne. Face au PSG, Genesio devra rapidement trouver les solutions pour remobiliser son groupe et présenter un visage différent. La question sera désormais de savoir jusqu’où l’entraîneur de l’OM ira dans ses choix.

Simple ajustement ou véritable révolution dans le onze de départ ? Les supporters, eux, semblent avoir déjà tranché : après le 1-4 contre Besiktas, ils sont 71,4 % à réclamer un changement total. Reste à savoir si Bruno Genesio suivra cette tendance dimanche soir au Vélodrome.

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