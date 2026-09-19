Battue pour la première fois de la saison samedi dernier à Dunkerque (1-2), l’ASSE d’Ian Cathro commence à faire naître quelques doutes.

Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE cet été, Ian Cathro a rapidement séduit. Jeu ambitieux, maîtrise des matches et résultats convaincants : le technicien écossais a immédiatement bénéficié d’un certain crédit dans le Forez.

Le constat statistique qui refroidit l’ambiance à l’ASSE

Mais la défaite concédée à Dunkerque est venue rappeler que cette ASSE reste perfectible. Et avant le déplacement à Metz, ce samedi soir à 20h, une statistique relayée par Dylan Dusart vient remettre les pendules à l’heure : « Si l’ASSE ne bat pas Metz, à l’extérieur, le début de saison sera comptablement moins bon que l’an passé sous Horneland. Factuellement. »

Une donnée difficile à balayer d’un revers de main. Car si Cathro réalise des débuts globalement convaincants, son bilan comptable pourrait finalement être moins favorable que celui de son prédécesseur au même stade de la saison en cas de nouveau faux pas à Saint-Symphorien.

Le parallèle avec Eirik Horneland est forcément tentant. La saison dernière, le technicien norvégien avait lui aussi rapidement suscité de l’enthousiasme autour de son projet de jeu à l’ASSE… avant que la dynamique ne s’essouffle progressivement et que les résultats ne viennent refroidir les supporters stéphanois.

Metz, premier vrai avertissement pour l’ASSE ?

L’histoire ne demande évidemment qu’à être différente avec Cathro. Mais ce précédent rappelle une chose : quelques semaines réussies ne suffisent pas encore à tirer des conclusions définitives.

Le déplacement à Metz arrive donc à un moment intéressant pour les Verts. Après une première défaite cette saison, l’ASSE doit réagir pour éviter que les premiers doutes ne prennent davantage de place.

Cathro conserve pour l’instant le bénéfice de débuts prometteurs. Mais le football ne laisse que peu de temps pour savourer. À Saint-Symphorien, les Verts auront l’occasion de relancer immédiatement la machine… et de confirmer que les belles promesses du début de saison peuvent réellement s’inscrire dans la durée.