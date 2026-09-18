ASSE : le FC Metz déroule le tapis rouge aux Verts et désigne la meilleure équipe de Ligue 2

Avant de recevoir l’ASSE, samedi, Luc Holtz n’a pas tari d’éloges sur les Verts. Pour l’entraîneur du FC Metz, le classement stéphanois ne doit rien au hasard : l’équipe de Ian Cathro est tout simplement la meilleure de Ligue 2 depuis le début de la saison.

À quelques heures du choc entre le FC Metz et l’AS Saint-Étienne, Luc Holtz a placé la barre très haut. Battu par le Red Star lundi soir (1-0), le club lorrain doit impérativement réagir devant son public. Mais son entraîneur sait que la mission s’annonce particulièrement compliquée face au leader stéphanois.

Avec 15 points engrangés, l’ASSE a parfaitement négocié son début de saison malgré sa récente défaite à Dunkerque. Les Verts se déplaceront donc en Lorraine avec l’ambition de retrouver immédiatement le chemin de la victoire et de conserver leur fauteuil pendant la trêve internationale.

Interrogé sur la qualité de son prochain adversaire, Luc Holtz n’a pas cherché à cacher son admiration.

« C’est la meilleure équipe de Ligue 2 »

L’entraîneur messin estime que les performances réalisées par l’ASSE depuis le début du championnat font des Verts la principale référence de Ligue 2.

« Ce sera un gros adversaire. Les 15 points qu’ils ont au classement, ce n’est pas le fruit du hasard. De ce que j’ai vu lors des matchs disputés, c’est la meilleure équipe de Ligue 2 », a affirmé Luc Holtz.

Un hommage particulièrement appuyé à l’équipe de Ian Cathro, qui confirme son statut de grande favorite pour la montée. Malgré le revers concédé à Dunkerque, le FC Metz ne considère donc absolument pas les Stéphanois comme une formation fragilisée.

Luc Holtz espère néanmoins que ses joueurs réussiront à faire déjouer les Verts. « Il y a des circonstances dans un match qui font que parfois tu gagnes et parfois tu perds. Ce sera à nous de faire en sorte que samedi soir, ils soient un peu en dessous et que nous soyons meilleurs. C’est notre objectif. »

Deux équipes déjà sous pression

Si l’ASSE souhaite effacer sa première défaite de la saison, Metz doit également se relever après sa prestation décevante sur la pelouse du Red Star. Pour Luc Holtz, les deux formations aborderont donc cette affiche avec une obligation de réaction.

« C’est un choc avec deux équipes un peu sous pression. Il y a une envie de bien faire samedi. À domicile, on va devoir réagir après ce que l’on a montré lundi soir. Ce n’était pas suffisant », a reconnu le technicien.

L’atmosphère n’est pourtant pas encore à la crise en Lorraine. L’entraîneur messin assure conserver sa confiance en un groupe jeune, capable de produire de bonnes séquences mais encore trop irrégulier.

« Je ne suis pas plus inquiet que cela car je vois que nous sommes capables de faire de belles choses. Tous les matchs seront difficiles, c’est une saison de Ligue 2 et nous y sommes habitués », a-t-il ajouté.

Metz veut retrouver de la maîtrise

Face à la meilleure équipe du championnat selon son propre entraîneur, le FC Metz devra toutefois montrer un tout autre visage. Luc Holtz attend notamment de ses joueurs qu’ils subissent moins et reprennent le contrôle des rencontres.

« Il faudra moins subir. C’est un aspect que je veux corriger. On doit retrouver une certaine maîtrise, même s’il n’y a eu que six matchs. Nous avons une jeune équipe et, quand tu es jeune, tu es inconstant dans les performances. Sur la durée, il va falloir progresser. »

En couvrant ainsi l’ASSE d’éloges, Luc Holtz déroule presque le tapis rouge aux Stéphanois. Mais derrière ce discours très respectueux se cache aussi une volonté claire : placer les Verts face à leur statut de favoris et leur transférer une partie de la pression.

Samedi soir, Saint-Étienne devra prouver sur la pelouse messine que cette prestigieuse étiquette de meilleure équipe de Ligue 2 n’est pas trop lourde à porter.