ASSE : Larsonneur fautif à Dunkerque ? Ian Cathro le défend timidement !

Présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement de l’ASSE à Metz, Ian Cathro a donné des nouvelles de son groupe. Et il a surtout refusé d’accabler Gautier Larsonneur après sa prestation très discutée à Dunkerque.

Après cinq victoires consécutives, l’ASSE est tombée pour la première fois de la saison samedi dernier à Dunkerque (1-2). Une défaite frustrante puisque les Verts menaient encore à la pause grâce à Augustine Boakye avant de se faire renverser au retour des vestiaires. Et parmi les joueurs pointés du doigt après ce premier accroc figure Gautier Larsonneur.

Le gardien stéphanois avait déjà connu une première période délicate. Sur une sortie loin de son but, il avait pris le ballon avec les mains en dehors de sa surface, une intervention qui aurait pu lui valoir une sanction. Puis, après la pause, il a encaissé deux buts sur les deux seules frappes cadrées dunkerquoises, deux tentatives lointaines signées Ayari et Keita. S’il ne pouvait pas grand-chose sur la première, superbe, sa responsabilité pouvait davantage être engagée sur la seconde.

Cathro refuse d’accabler Larsonneur

Interrogé sur la prestation de son gardien, ce jeudi, Ian Cathro n’a toutefois pas voulu alimenter la polémique. Bien au contraire. L’Écossais a tenu à replacer les deux buts encaissés dans un contexte collectif.

« Quand une équipe concède un but, personne n’est content. Ni le gardien, ni les défenseurs et ainsi de suite. Sur ce match, ce n’est pas approprié d’individualiser ces deux buts encaissés. Il y a peut-être un passif que vous connaissez, mais moi pour le moment je suis plutôt à encourager sur nos performances. Je suis plus content quand on vient féliciter les joueurs après les victoires et me blâmer moi quand il y a des défaites car cela leur laisse de la place pour continuer de travailler et s’améliorer. »

Une manière habile de protéger Larsonneur et, plus largement, son vestiaire. Cathro n’a donc surtout pas voulu faire de son gardien le bouc émissaire de la première défaite de la saison. Il est vrai que l’ASSE est passée collectivement à côté de son sujet pendant une bonne partie de la rencontre, manquant d’impact, de rythme et d’agressivité. Les Verts n’ont véritablement réagi que dans le dernier quart d’heure, une fois Dunkerque passé devant.

La prestation de Larsonneur n’en relance pas moins certaines interrogations. Le Breton avait terminé la saison dernière de manière poussive, avec notamment des erreurs lourdes de conséquences contre Bastia et Troyes. Mais de là à imaginer Mamour N’Diaye lui prendre sa place dès samedi à Metz, il y a un pas qui ne devrait pas être franchi. Larsonneur reste le numéro 1 de Cathro et son entraîneur vient de lui renouveler sa confiance. Sans le défendre plus que ça en disant qu’il était satisfait de ses performances, on l’aura tout de même noté !