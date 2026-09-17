PSG : Nasser al-Khelaïfi s’est offert une nouvelle folie loin de Paris

Le Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, a officiellement finalisé ce jeudi le rachat de la KAS Eupen, pensionnaire de deuxième division belge.

Le portefeuille de Qatar Sports Investments, présidé par Nasser al-Khelaïfi, continue de s’agrandir. Déjà propriétaire du PSG et actionnaire minoritaire du Sporting Braga, le groupe qatari a officialisé ce jeudi 17 septembre l’acquisition de la KAS Eupen. QSI devient ainsi l’unique propriétaire du club belge.

L’opération était en réalité engagée depuis plusieurs mois. En décembre 2025, QSI avait déjà pris le contrôle des opérations sportives d’Eupen, avant de finaliser le rachat complet. L’objectif affiché est désormais de construire « une base solide » pour le développement sportif et commercial du club sur le long terme.

Une nouvelle pièce dans le projet de QSI

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie plus large de développement d’un réseau international de clubs. Eupen doit notamment servir de plateforme pour la formation et le développement de jeunes joueurs. Le club était déjà lié au Qatar depuis 2012, lorsqu’il était passé sous le contrôle de l’Aspire Zone Foundation.

Reléguée de l’élite belge en mai 2024 après huit saisons en première division, la KAS Eupen évolue aujourd’hui en Challenger Pro League. QSI entend désormais lui donner une nouvelle impulsion, avec notamment un effectif rajeuni et un travail renforcé autour de la passerelle entre l’académie et l’équipe première.

Sur le plan sportif, QSI a installé Pasquale Sensibile au poste de directeur sportif et Felice Mazzù comme entraîneur principal. Le groupe qatari souhaite également développer les revenus commerciaux et renforcer les infrastructures du club.

PSG, Braga, Eupen : le réseau s’étend

Avec Eupen, QSI ajoute donc un nouveau club de football à son portefeuille. L’investisseur qatari détient depuis 2011 le PSG et possède également une participation minoritaire dans le Sporting Braga depuis 2022.

Pour Eupen, cette arrivée marque surtout le début d’un nouveau chapitre. Le club entend conserver son identité locale tout en profitant du réseau et de l’expertise internationale de QSI pour accélérer son développement.