Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Intéressé par le profil de Gavi (22 ans), Luis Enrique semble partir de loin au PSG.

Luis Enrique aurait déjà ciblé sa prochaine piste au FC Barcelone. L’entraîneur du PSG apprécie particulièrement le profil de Gavi et aurait demandé à sa direction de se positionner sur le milieu espagnol de 22 ans. Mais Paris partirait de loin dans ce dossier.

Le PSG prêt à passer à l’action pour Gavi

Selon El Nacional, Luis Enrique aurait récemment demandé aux dirigeants parisiens de passer à l’action pour tenter de recruter Gavi. Une opération qui semblait encore très difficile à envisager il y a quelques mois, mais dont les contours auraient évolué ces dernières semaines. L’arrivée de Rodri au FC Barcelone, ajoutée à une concurrence déjà importante dans l’entrejeu catalan, pourrait fragiliser la situation de Gavi.

À 22 ans, l’international espagnol souhaiterait conserver un temps de jeu conséquent afin de rester dans le rythme et de continuer à compter avec la Roja. Une situation que le PSG surveillerait attentivement. Le club parisien pourrait ainsi prochainement formuler une offre au Barça. El Nacional évoque une proposition qui pourrait atteindre environ 40 millions d’euros. Mais Barcelone n’aurait, pour l’heure, pas réellement l’intention de se séparer de son milieu de terrain.

Luis Enrique sait y faire avec le FC Barcelone

Le PSG dispose néanmoins d’un argument de poids : Luis Enrique connaît parfaitement l’environnement catalan et entretient déjà une relation particulière avec plusieurs joueurs passés par le Barça. Ces derniers mois, l’entraîneur parisien a notamment obtenu l’arrivée d’Ousmane Dembélé, de Ferran Torres et de Dro Fernandez.

Reste désormais à savoir si Gavi pourrait devenir le prochain Barcelonais à rejoindre Luis Enrique à Paris. Pour le moment, le Barça ne semble pas vouloir ouvrir grand la porte, mais le PSG devrait rester attentif à la moindre évolution de la situation.