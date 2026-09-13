FC Barcelone : le doublé de Yamal cache une fin sous tension

Le FC Barcelone a décroché une cinquième victoire en autant de journées de Liga sur la pelouse de Levante (4-2). Longtemps dominateurs grâce notamment à un doublé de Lamine Yamal, les Blaugranas ont toutefois joué avec le feu en fin de rencontre.

Espart débloque son compteur, Yamal frappe encore

Le Barça poursuit son carton plein en Championnat. Après seulement cinq minutes, Xavi Espart (19 ans) a lancé les champions d’Espagne en concluant un mouvement collectif. Le pur produit de la formation catalane a ainsi inscrit son premier but chez les professionnels.

Les hommes du FC Barcelone n’ont pas tardé à creuser l’écart. À la 19e minute, Raphinha a éliminé Mathew Ryan avant de servir Lamine Yamal, seul devant le but vide. En moins de vingt minutes, le club catalan avait déjà pris une sérieuse option sur la victoire.

Barcelone s’impose face à Levante. Xavi Espart a lancé les Blaugranas avant le doublé de Lamine Yamal. — @VibesFoot https://twitter.com/VibesFoot/status/2099171494639116440

Le doublé de Yamal met le Barça à l’abri

Levante a tenté de réagir avant la pause en portant plusieurs fois le danger dans la surface de Joan Garcia, sans parvenir à concrétiser. Dès le retour des vestiaires, les Catalans ont repris leur marche en avant et obtenu un penalty après une faute commise sur Lamine Yamal.

L’ailier espagnol s’est chargé de le transformer à la 48e minute en ouvrant parfaitement son pied. Déjà buteur en première période, il a donc signé un doublé et placé le Barça sur la voie d’un succès qui semblait alors tranquille. Une nouvelle prestation décisive pour celui qui avait récemment affiché ses ambitions face au PSG.

Levante relance tout en neuf minutes

La fin de match a pourtant été beaucoup moins maîtrisée. Sur une incompréhension à la relance entre Xavi Espart et Andreas Christensen, entré à la pause, Isaac Romero a réduit l’écart à la 79e minute. Roger Brugué a ensuite ramené Levante à une longueur à la 88e, installant le doute dans les rangs blaugranas.

Karim Adeyemi a finalement délivré le FC Barcelone dans le temps additionnel (90e+3). Comme le rapporte L’Équipe, les Catalans restent ainsi seuls en tête de la Liga devant le Real Madrid.

Un sans-faute à préserver face au Racing Santander

Avec cinq victoires en cinq journées et six succès en six rencontres toutes compétitions confondues, le Barça conserve un bilan parfait depuis le début de la saison. La manière affichée pendant plus d’une heure confirme sa force offensive, même si les deux buts encaissés tardivement rappellent que son équilibre reste fragile.

Les Blaugranas recevront désormais le Racing Santander mercredi à 21h30. De son côté, Levante, provisoirement treizième de Liga après cette défaite, accueillera l’Athletic Bilbao.