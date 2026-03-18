Dans une story sur Instagram, la star du FC Barcelone Lamine Yamal a publié un message laissant entendre que, cette saison, il convoitait la Champions League détenue par le PSG.

Buteur sur pénalty à Saint-James Park (1-1) mardi dernier, laissé sur le banc et entré en fin de match contre Séville (5-2) dimanche, Lamine Yamal aborde le retour contre Newcastle avec énormément d’ambitions. Hier, il a publié une vidéo des plus grands dribbles de Neymar sous le maillot blaugrana. Et ce mercredi, il a publié un message en anglais sur Instagram dans lequel il dit : « Montjuic n’était que le début, le Camp Nou est là où l’histoire s’écrit ». Comprenez : non seulement il veut se qualifier face aux Magpies mais il veut remporter la Champions League.

Le prodige vise la victoire finale en Champions League

La saison dernière, le FC Barcelone a disputé tous ses matches à Montjuic, notamment sa demi-finale de C1 hyper spectaculaire contre l’Inter Milan (3-3 en Catalogne, 3-4 a.p. à San Siro). Lamine Yamal avait été grandiose lors de ces deux chocs et donc extrêmement déçu par l’issue finale. Il promet une revanche cette saison, ce qui implique donc d’aller en finale, où il aurait de bonnes chances de retrouver le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. L’an dernier, les passionnés de foot attendaient ce choc PSG-Barcelone car il s’agissait des deux équipes les plus spectaculaires du continent. Cette année, elles sont à nouveau au rendez-vous et une éventuelle finale entre elles fait forcément saliver.

Mais avant de penser à dérober la Champions League au PSG, Lamine Yamal et ses coéquipiers doivent franchir l’obstacle Newcastle. Ensuite, il y aura certainement l’Atlético Madrid, qui l’a sorti de la Coupe du Roi (4-0 ; 0-3). De nombreux challenges à relever avant une éventuelle consécration continentale…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League