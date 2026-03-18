À LA UNE DU 18 MAR 2026
[16:23]RC Lens : l’arbitrage frustre doublement les Sang et Or après Lorient
[16:06]FC Barcelone : Lamine Yamal défie le PSG
[15:49]PSG : le triomphe sur Chelsea a validé un choix risqué de Luis Enrique
[15:00]Chelsea – PSG (0-3) : Pierre Ménès et Daniel Riolo subjugués par les Parisiens, doublé en vue en Ligue des Champions !  
[14:30]FC Nantes : les Kita ont acté une décision rare pour Halilhodzic et les supporters en vue du maintien 
[14:00]OL : un ancien de l’ASSE vole au secours d’Endrick ! 
[13:40]OM Mercato : Jonathan David divise… mais les supporters disent oui !
[13:20]FC Barcelone Mercato : Flick a validé, la grande annonce tombera en fin de saison ! 
[13:08]RC Lens – Angers : Sage parle de Koffi, annonce une bonne nouvelle et fait une annonce sur l’avenir d’Abdulhamid 
[13:01]ASSE : nouveau coup dur pour Larsonneur 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone : Lamine Yamal défie le PSG

Par Raphaël Nouet - 18 Mar 2026, 16:06
💬 Commenter
Lamine Yamal lors du match entre le FC Barcelone et le FC Séville.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Dans une story sur Instagram, la star du FC Barcelone Lamine Yamal a publié un message laissant entendre que, cette saison, il convoitait la Champions League détenue par le PSG.

Buteur sur pénalty à Saint-James Park (1-1) mardi dernier, laissé sur le banc et entré en fin de match contre Séville (5-2) dimanche, Lamine Yamal aborde le retour contre Newcastle avec énormément d’ambitions. Hier, il a publié une vidéo des plus grands dribbles de Neymar sous le maillot blaugrana. Et ce mercredi, il a publié un message en anglais sur Instagram dans lequel il dit : « Montjuic n’était que le début, le Camp Nou est là où l’histoire s’écrit ». Comprenez : non seulement il veut se qualifier face aux Magpies mais il veut remporter la Champions League.

Le prodige vise la victoire finale en Champions League

La saison dernière, le FC Barcelone a disputé tous ses matches à Montjuic, notamment sa demi-finale de C1 hyper spectaculaire contre l’Inter Milan (3-3 en Catalogne, 3-4 a.p. à San Siro). Lamine Yamal avait été grandiose lors de ces deux chocs et donc extrêmement déçu par l’issue finale. Il promet une revanche cette saison, ce qui implique donc d’aller en finale, où il aurait de bonnes chances de retrouver le tenant du titre, le Paris Saint-Germain. L’an dernier, les passionnés de foot attendaient ce choc PSG-Barcelone car il s’agissait des deux équipes les plus spectaculaires du continent. Cette année, elles sont à nouveau au rendez-vous et une éventuelle finale entre elles fait forcément saliver.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Mais avant de penser à dérober la Champions League au PSG, Lamine Yamal et ses coéquipiers doivent franchir l’obstacle Newcastle. Ensuite, il y aura certainement l’Atlético Madrid, qui l’a sorti de la Coupe du Roi (4-0 ; 0-3). De nombreux challenges à relever avant une éventuelle consécration continentale…

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

18/03 : FC Barcelone-Newcastle (8es de finale de la Champions League)
22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)
05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)
22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)
13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)
17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)
24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)
30/05 : Finale de la Champions League

FC BarceloneLigue des championsPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Ligue des champions, PSG