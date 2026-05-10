La possible arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif de l’OM annonce une politique sportive qui interroge.

L’arrivée possible de Grégory Lorenzi à la direction sportive de l’OM fait déjà parler. Si le projet semble se structurer autour d’un nouvel organigramme et d’une vision plus cadrée, certaines voix commencent déjà à exprimer leurs inquiétudes sur la direction prise par le club phocéen.

Vers une cure d’austérité menée par Lorenzi ?

Selon le journaliste Achille Ash, cette nomination pourrait marquer un tournant important… mais pas forcément dans le sens attendu par les supporters marseillais. « La nomination de Lorenzi Grégory au poste de directeur sportif de l’OM annonce une politique sportive qui interroge. Hormis de l’austérité et une forte réduction des coûts financiers, l’avenir du club me paraît assez nébuleux pour un club censé être une locomotive de Ligue 1 », a-t-il annoncé sur X.

Notre confrère évoque notamment une politique sportive qui interroge fortement, centrée avant tout sur la maîtrise des coûts et une forme d’austérité assumée. Une orientation qui, selon lui, pourrait réduire les ambitions de l’OM dans un contexte où le club est pourtant censé rester une locomotive de la Ligue 1. Dans ses propos, le journaliste souligne une impression d’incertitude autour du projet global, avec une vision encore floue de ce que pourrait devenir l’Olympique de Marseille à moyen terme. Une critique qui reflète les débats actuels en coulisses autour de la future organisation du club.

Les supporters de l’OM déjà inquiets

Car si l’idée d’une structure plus rationnelle et mieux contrôlée séduit une partie des décideurs, elle pose aussi une question essentielle : celle de l’ambition sportive réelle de l’OM dans les années à venir. Dans ce contexte, l’arrivée de Lorenzi pourrait symboliser un virage important. Connu pour son travail de construction sur le long terme et sa capacité à optimiser les ressources, le futur directeur sportif potentiel devra rapidement convaincre qu’il peut aussi maintenir un haut niveau d’exigence sportive à Marseille.

Du côté des supporters de l’OM, les réactions sont déjà partagées. Certains saluent l’idée d’un projet plus stable et mieux géré financièrement, tandis que d’autres redoutent un recul des ambitions dans un championnat où la concurrence reste intense. Quoi qu’il en soit, l’OM entre clairement dans une phase de transition. Et chaque décision prise en interne dans les prochaines semaines sera scrutée de très près, tant elle pourrait définir le visage du club pour les saisons à venir.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)