Mercato : l’OM, le RC Lens, le LOSC et le Stade Rennais doublés par un club de Ligue 2 pour un buteur

Suivi de près par l’OM, le RC Lens, le LOSC et le Stade Rennais, Abdourahmane Mbodji, révélation de Génération Foot, va finalement s’engager avec le FC Metz.

Selon des rumeurs rapportées ces derniers mois, l’OM, le RC Lens, le LOSC et le Stade Rennais surveillaient de très près Abdourahmane Mbodji. Mais le jeune attaquant sénégalais de Génération Foot ne portera finalement pas le maillot d’un de ces clubs de Ligue 1. Selon les informations confirmées par L’Équipe, le FC Metz, relégué en Ligue 2, a pris une longueur d’avance décisive et va accueillir la pépite dès la saison prochaine.

À seulement 18 ans, Mbodji s’est imposé comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs de sa génération. Meilleur buteur de son académie avec 11 buts en 25 matchs, il a rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

Un avenir doré pour Mbodji ?

Mais comme souvent avec les joueurs issus de Génération Foot — déjà à l’origine de profils comme Sadio Mané ou Pape Matar Sarr — la concurrence a été féroce. Metz, partenaire historique de l’académie sénégalaise, a une nouvelle fois pris l’avantage dans ce dossier stratégique.

Mbodji, lui, devrait découvrir la Ligue 2 avec un statut déjà particulier : celui d’un joueur suivi par les plus grands clubs français avant même ses débuts en Europe.