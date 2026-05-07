L’IA désigne le successeur de Genesio au LOSC, un départ se précise à Rennes et à l’OL

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : l’IA prédit le successeur de Genesio

Bruno Genesio va quitter son poste d’entraîneur du LOSC à l’issue de la saison. Pour lui succéder, le nom de Carles Martínez Novell, qui quittera Toulouse cet été, revient avec de plus en plus d’insistance du côté du club nordiste. Chez les supporters lillois, deux autres profils suscitent également beaucoup d’enthousiasme : ceux de Burak Yılmaz et Thiago Motta. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT qui pourrait devenir le nouveau coach des Dogues. Voici sa réponse :

Carles Martínez Novell semble être le profil le plus cohérent pour le LOSC. Le technicien espagnol correspond davantage à la stratégie lilloise, basée sur un jeu moderne, le développement des jeunes joueurs et la valorisation de l’effectif. Son profil apparaît également plus accessible financièrement que celui de Thiago Motta, tandis que la piste Burak Yılmaz représenterait un pari plus risqué malgré sa popularité auprès des supporters.

LOSC : un attaquant du FC Metz dans le viseur !

Prêté cette saison par le FC Metz à Louvière, en Belgique, où il réalise une belle saison (12 buts en 29 matchs), Pape Moussa Fall attirerait les convoitises sur le marché des transferts, d’après L’Équipe. Il serait notamment visé par le LOSC et Lorient.

Stade Rennais, OL : Hateboer vers les Pays-Bas ?

Prêté cette saison à l’Olympique Lyonnais par le Stade Rennais, Hans Hateboer ne devrait pas être recruté définitivement par le club rhodanien. L’ancien latéral droit de l’Atalanta Bergame ne devrait pas rester non plus à Rennes puisqu’il arrive en fin de contrat en juin prochain. Le joueur de 32 ans pourrait rebondir dans son pays natal puisque le FC Twente surveillerait sa situation, à en croire les informations du média néerlandais SoccerNews.

OGC Nice : Bard suspendu face à Metz

Le latéral gauche de l’OGC Nice, Melvin Bard, a écopé ce mercredi d’un match de suspension par la commission de discipline de la LFP. La sanction prenant effet à partir de mardi prochain, l’ancien Lyonnais pourra jouer ce dimanche (21h) le choc pour le maintien face à l’AJ Auxerre, mais manquera la réception du FC Metz, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1.