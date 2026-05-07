À LA UNE DU 7 MAI 2026
[12:00]Barça – Real Madrid : double bonne nouvelle pour Flick avant le Clasico
[11:40]L’IA désigne le successeur de Genesio au LOSC, un départ se précise à Rennes et à l’OL
[11:20]ASSE : un ancien Vert et héros du derby prend sa retraite !
[11:00]OM Mercato : Stéphane Richard fait grimper les enchères pour Greenwood, jackpot en vue ?
[10:40]Bayern – PSG : la preuve que Nuno Mendes aurait dû être expulsé !
[10:20]FC Nantes : Halilhodzic pousse un gros coup de gueule avant le RC Lens
[10:00]Stade Rennais : pluie de bonnes nouvelles pour Haise avant le Paris FC 
[09:40]ASSE : Larsonneur renvoyé sur le banc contre Amiens !
[09:20]OM : tension maximale à la Commanderie, grosse surprise pour Abdelli !
[09:00]Le Barça met la pression sur Julian Alvarez, grosse altercation au Real Madrid !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un ancien Vert et héros du derby prend sa retraite !

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 11:20
💬 Commenter
Ricky Van Wolfswinkel sous le maillot de l'ASSE

L’ancien attaquant de l’ASSE, Ricky Van Wolfswinkel, a annoncé ce jeudi qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur.

Ricky van Wolfswinkel va raccrocher les crampons. Passé à l’AS Saint-Étienne lors de la saison 2014-2015, l’avant-centre néerlandais a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite de footballeur.

Le message de van Wolfswinkel

« Après dix-huit ans au plus haut niveau, arrive un moment où l’on sent qu’il est temps d’arrêter. Ce qui n’était au départ qu’un rêve est devenu une vie. J’ai tout donné : chaque entraînement, chaque match, chaque instant », a déclaré le joueur de 37 ans, qui évoluait depuis cinq ans à Twente.

Un buteur resté dans les mémoires des Verts

Sous le maillot de l’ASSE, Ricky van Wolfswinkel a disputé 40 matchs pour 9 buts inscrits. L’ancien numéro 13 des Verts a notamment marqué le deuxième but stéphanois lors de la victoire dans le derby face à l’Olympique Lyonnais (3-0), le 30 novembre 2014.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par FC Twente (@fctwente)

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot