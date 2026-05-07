ASSE : un ancien Vert et héros du derby prend sa retraite !

L’ancien attaquant de l’ASSE, Ricky Van Wolfswinkel, a annoncé ce jeudi qu’il mettait un terme à sa carrière de footballeur.

Ricky van Wolfswinkel va raccrocher les crampons. Passé à l’AS Saint-Étienne lors de la saison 2014-2015, l’avant-centre néerlandais a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux qu’il prenait sa retraite de footballeur.

Le message de van Wolfswinkel

« Après dix-huit ans au plus haut niveau, arrive un moment où l’on sent qu’il est temps d’arrêter. Ce qui n’était au départ qu’un rêve est devenu une vie. J’ai tout donné : chaque entraînement, chaque match, chaque instant », a déclaré le joueur de 37 ans, qui évoluait depuis cinq ans à Twente.

Un buteur resté dans les mémoires des Verts

Sous le maillot de l’ASSE, Ricky van Wolfswinkel a disputé 40 matchs pour 9 buts inscrits. L’ancien numéro 13 des Verts a notamment marqué le deuxième but stéphanois lors de la victoire dans le derby face à l’Olympique Lyonnais (3-0), le 30 novembre 2014.