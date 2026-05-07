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FRANCE

Barça – Real Madrid : double bonne nouvelle pour Flick avant le Clasico

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 12:00
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Hansi Flick, le coach du Barça

Pour le Clasico face au Real Madrid, l’entraîneur du Barça, Hansi Flick, pourra compter sur le retour de suspension de Jules Koundé et probablement sur le retour de blessure d’Andreas Christensen.

Le FC Barcelone prépare activement le dernier Clasico de la saison face au Real Madrid, programmé ce dimanche soir (21h). Une rencontre capitale pour les Blaugrana, qui pourraient être officiellement sacrés champions d’Espagne en cas de victoire ou de match nul face à leur grand rival madrilène.

Flick enregistre deux retours avant le Clasico

Pour cette affiche décisive, Hansi Flick devrait enregistrer deux bonnes nouvelles dans son effectif. Suspendu lors de la dernière rencontre du Barça, Jules Koundé fera son retour dans le groupe catalan pour le Clasico.

Autre motif de satisfaction pour le technicien allemand : Andreas Christensen se rapproche d’un retour à la compétition. Le défenseur danois, blessé ces dernières semaines, a participé ce mercredi à une partie de l’entraînement collectif et pourrait ainsi postuler pour cette rencontre face au Real Madrid.

Des retours qui tombent au meilleur moment pour le FC Barcelone avant ce choc décisif dans la course au titre en Liga.

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