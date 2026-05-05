FC Barcelone : une piste du PSG en plan B du dossier Julián Álvarez

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Barcelone ne veut plus perdre de temps. Malgré une saison solide en Liga, le club catalan reste hanté par une statistique qui pèse lourd : plus de dix ans sans Ligue des Champions. Une anomalie pour une institution de ce standing.

À l’approche du mercato estival, la direction blaugrana prépare donc un mercato ambitieux, avec l’objectif de renforcer un secteur offensif en mutation et d’anticiper la succession de Robert Lewandowski.

Julián Álvarez en priorité, mais une alternative déjà identifiée

Dans cette optique, Julián Álvarez apparaît comme la cible numéro un. L’attaquant argentin coche toutes les cases pour incarner le futur du Barça.

Mais le club catalan préfère assurer ses arrières. En parallèle de ce dossier complexe, les dirigeants explorent déjà d’autres pistes crédibles pour éviter toute mauvaise surprise.

Éli Junior Kroupi, la nouvelle sensation suivie de près

Parmi ces alternatives, un nom ressort avec insistance : celui de Eli Junior Kroupi. Révélation de la saison en Premier League avec AFC Bournemouth, le jeune attaquant français impressionne pour sa première année au plus haut niveau.

À seulement 19 ans, il s’est déjà illustré avec 12 buts en championnat, confirmant son potentiel et sa capacité à s’adapter rapidement à l’exigence du football anglais. Sa récente performance face à Crystal Palace, ponctuée par un titre d’homme du match, n’a fait que renforcer son attractivité.

Une bataille annoncée entre cadors européens

Le FC Barcelone devra toutefois s’armer de patience dans ce dossier. La concurrence s’annonce féroce, notamment en Angleterre.

Des clubs comme Arsenal FC, Liverpool FC, Manchester United ou encore Chelsea FC suivent de très près l’évolution du jeune talent.

Recruté pour seulement 10 millions de livres en provenance du FC Lorient, alors qu’il évoluait encore en Ligue 2, Kroupi est aujourd’hui considéré comme l’une des plus belles révélations de la saison.

Bournemouth temporise, mais reste à l’écoute

Du côté de AFC Bournemouth, l’idée n’est pas de céder immédiatement leur pépite. Le club souhaite s’appuyer sur lui pour construire son projet sportif, notamment avec l’arrivée de Marco Rose sur le banc.

Mais face à l’intérêt grandissant des cadors européens, la situation pourrait évoluer rapidement. Bournemouth a déjà montré par le passé qu’il savait vendre au bon moment.

Une chose est certaine : le dossier Éli Junior Kroupi risque d’animer le mercato, et le FC Barcelone est bien décidé à ne pas passer à côté d’un talent aussi prometteur.