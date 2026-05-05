RC Lens, FC Nantes, TFC : Will Still envoie un message à Lens et à ses courtisants

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Libre depuis son passage écourté à Southampton FC, Will Still sort du silence. Courtisé en France, notamment par le FC Nantes, le Toulouse FC ou encore suivi de près par le RC Lens, le technicien de 33 ans a tenu à clarifier sa situation… et ses choix.

« Partir était un choix personnel » : l’aveu sur Lens

Son départ du RC Lens avait surpris. Aujourd’hui, Will Still met fin aux spéculations et assume totalement sa décision.

« Partir était un choix purement personnel parce que Lens, j’adorais »

Un message fort envoyé au club nordiste, à ses supporters, mais aussi à tous ceux qui ont pu douter de son attachement. Loin d’un choix sportif, son départ était dicté par une situation personnelle difficile.

Un passage en Angleterre qu’il regrette

Son expérience à Southampton FC n’aura finalement pas été celle espérée. Lucide, l’entraîneur reconnaît aujourd’hui une erreur de timing.

« Au niveau émotionnel, j’étais cuit »

Un aveu rare, qui en dit long sur l’état d’esprit dans lequel il a accepté ce défi. Une décision qu’il reconsidère aujourd’hui, mais qu’il assume comme une étape d’apprentissage.

La Ligue 1 comme priorité

Malgré son profil international, Will Still ne ferme aucune porte… mais affiche une préférence claire.

« Je n’ai pas fermé la porte à quoi que ce soit »

S’il se dit ouvert à toutes les opportunités, il reconnaît également avoir pris beaucoup de plaisir à entraîner en France. Un retour en Ligue 1 apparaît donc comme une option très crédible.

Nantes, Toulouse, Lorient : des pistes bien réelles

Son nom circule déjà dans plusieurs clubs français. À FC Nantes, des discussions ont même eu lieu par le passé, sans aboutir. Du côté du Toulouse FC, il est évoqué pour succéder à Carles Martínez Novell.

Quant au FC Lorient, où Olivier Pantaloni ne prolongera pas, la piste reste pour l’instant floue.

« Il n’y a rien de concret »

Une manière de calmer le jeu, tout en laissant la porte entrouverte.

Un entraîneur convoité… mais lucide

À seulement 33 ans, Will Still reste l’un des profils les plus attractifs du marché. Mais cette fois, il veut prendre le temps.

Après une expérience anglaise éprouvante, il cherche désormais un projet en accord avec ses valeurs et son équilibre personnel.

Une chose est sûre : que ce soit au RC Lens, au FC Nantes ou au Toulouse FC, le message est passé.