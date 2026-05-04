FC Nantes : de retour au premier plan, Abline étonnamment écarté

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Le FC Nantes revient sur le devant de la scène. Après sa démonstration face à l’Olympique de Marseille (3-0), les Canaris marquent les esprits… et s’invitent enfin dans l’équipe type de la semaine de L’Équipe.

Mais au milieu de cette reconnaissance, une absence fait déjà parler : celle de Matthis Abline.

Trois Nantais récompensés après la claque infligée à l’OM

La performance du FC Nantes n’est pas passée inaperçue. Résultat : trois Canaris figurent dans le XI du week-end.

Frédéric Guilbert s’impose en défense après une prestation solide, notamment avec 8 duels remportés sur 9.

Ignatius Ganago, lui, a totalement fait vivre un cauchemar à la défense marseillaise. Un but, une passe décisive, et une note de 8/10 à la clé.

Sur le banc, Vahid Halilhodžić est également récompensé. Son plan de jeu a parfaitement fonctionné, offrant une victoire référence au club.

Une soirée presque parfaite pour Nantes.

Abline oublié malgré une prestation XXL

Et pourtant… Matthis Abline n’y est pas.

Un choix difficile à comprendre. L’attaquant nantais a pourtant été décisif avec un but et une passe décisive, participant activement à la démonstration face à l’OM.

Une performance solide, complète… mais insuffisante pour intégrer ce XI.

Mara lui passe devant

À sa place, c’est Sékou Mara qui est retenu.

L’attaquant de l’AJ Auxerre a lui aussi brillé avec un doublé et une passe décisive face à Angers SCO.

Un choix qui se défend sur le plan statistique… mais qui laisse forcément un goût amer côté nantais.

Une reconnaissance malgré tout pour Nantes

Même sans Matthis Abline, cette présence massive dans l’équipe type confirme une chose : le FC Nantes revient fort au meilleur moment.

Après des semaines compliquées, les Canaris envoient un message clair.

Reste désormais à transformer l’essai… avec ou sans reconnaissance individuelle.