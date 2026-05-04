ASSE, RC Lens : coup de tonnerre pour Lassine Sinayoko, la Premier League débarque !

Le dossier Lassine Sinayoko prend une toute autre dimension. Alors que l’AS Saint-Étienne et le RC Lens surveillent de près l’attaquant de l’AJ Auxerre, un nouvel acteur vient tout bouleverser… et pas des moindres.
La Premier League s’invite dans le dossier
Selon plusieurs sources, dont Africa Foot, Crystal Palace s’intéresse désormais de très près à Lassine Sinayoko.
Le club anglais anticipe un possible départ de Jean-Philippe Mateta et voit dans le profil du Malien une solution idéale. Polyvalent, dynamique, capable d’occuper tout le front de l’attaque… Sinayoko coche toutes les cases.
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Et forcément, cela change tout.
L’ASSE passe déjà à l’action
Comme révélé par But Football Club, l’AS Saint-Étienne se positionne concrètement sur le dossier.
Avec 9 buts en Ligue 1, Lassine Sinayoko apparaît comme une option crédible pour remplacer Lucas Stassin, dont l’avenir reste incertain.
Un profil parfait pour renforcer l’attaque… surtout en cas de montée.
Lens toujours en embuscade
Le RC Lens connaît parfaitement le joueur. Très proche de le recruter l’été dernier, le club nordiste reste attentif à sa situation.
Avec une place européenne en ligne de mire, Lens cherche à se renforcer offensivement… et Lassine Sinayoko reste une cible crédible.
Mais la concurrence change clairement de dimension.
Auxerre prêt à ouvrir la porte
Du côté de l’AJ Auxerre, la situation est délicate. Barragiste et en danger, le club envisage une vente cet été.
Estimé à environ 8 millions d’euros et plus gros salaire de l’effectif, Lassine Sinayoko représente une opportunité financière importante.
Les prétendants le savent… et s’activent.
Un dossier qui s’emballe totalement
Avec l’arrivée de Crystal Palace dans la course, le dossier Lassine Sinayoko change de statut.
Pour l’AS Saint-Étienne comme pour le RC Lens, la mission se complique sérieusement.
Car face à l’attractivité de la Premier League, il faut désormais sortir le grand jeu.
Et peut-être… accélérer avant qu’il ne soit trop tard.