ASSE, RC Lens : coup de tonnerre pour Lassine Sinayoko, la Premier League débarque !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

= 26.60€ pour 10€

= 20.50€ pour 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Lassine Sinayoko prend une toute autre dimension. Alors que l’AS Saint-Étienne et le RC Lens surveillent de près l’attaquant de l’AJ Auxerre, un nouvel acteur vient tout bouleverser… et pas des moindres.

La Premier League s’invite dans le dossier

Selon plusieurs sources, dont Africa Foot, Crystal Palace s’intéresse désormais de très près à Lassine Sinayoko.

Le club anglais anticipe un possible départ de Jean-Philippe Mateta et voit dans le profil du Malien une solution idéale. Polyvalent, dynamique, capable d’occuper tout le front de l’attaque… Sinayoko coche toutes les cases.

Et forcément, cela change tout.

L’ASSE passe déjà à l’action

Comme révélé par But Football Club, l’AS Saint-Étienne se positionne concrètement sur le dossier.

Avec 9 buts en Ligue 1, Lassine Sinayoko apparaît comme une option crédible pour remplacer Lucas Stassin, dont l’avenir reste incertain.

Un profil parfait pour renforcer l’attaque… surtout en cas de montée.

Lens toujours en embuscade

Le RC Lens connaît parfaitement le joueur. Très proche de le recruter l’été dernier, le club nordiste reste attentif à sa situation.

Avec une place européenne en ligne de mire, Lens cherche à se renforcer offensivement… et Lassine Sinayoko reste une cible crédible.

Mais la concurrence change clairement de dimension.

Auxerre prêt à ouvrir la porte

Du côté de l’AJ Auxerre, la situation est délicate. Barragiste et en danger, le club envisage une vente cet été.

Estimé à environ 8 millions d’euros et plus gros salaire de l’effectif, Lassine Sinayoko représente une opportunité financière importante.

Les prétendants le savent… et s’activent.

Un dossier qui s’emballe totalement

Avec l’arrivée de Crystal Palace dans la course, le dossier Lassine Sinayoko change de statut.

Pour l’AS Saint-Étienne comme pour le RC Lens, la mission se complique sérieusement.

Car face à l’attractivité de la Premier League, il faut désormais sortir le grand jeu.

Et peut-être… accélérer avant qu’il ne soit trop tard.