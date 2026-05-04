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FRANCE

ASSE : la banderole forte des ultras stéphanois pour la montée

Par Fabien Chorlet - 4 Mai 2026, 07:00
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Les supporters de l'ASSE

Les ultras stéphanois ont déployé une banderole pendant le match entre Rodez et l’ASSE (2-1).

Alors qu’elle pouvait profiter du match nul du Mans face au Stade de Reims pour reprendre la deuxième place en cas de succès contre Rodez, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée ce samedi soir sur la pelouse du RAF (2-0). Les Verts comptent désormais deux points de retard sur les Manceaux et devront impérativement s’imposer face à Amiens lors de la dernière journée, tout en espérant un faux pas du Mans à Bastia, pour espérer monter directement en Ligue 1.

Le message fort des ultras pendant le match face à Rodez

Présents en nombre dans le parcage visiteurs, les supporters stéphanois avaient pourtant répondu présent pour soutenir leur équipe dans ce rendez-vous crucial. Ils ont même déployé une banderole pour mettre la pression sur leurs joueurs pour la montée : « Notre avenir est entre les mains du destin… Faites votre job, on fait le nôtre. »

Mais ce message n’a pas suffi à provoquer la réaction attendue sur le terrain. Au coup de sifflet final, la déception a laissé place à la colère. Frustrés par cette nouvelle contre-performance, les ultras de l’ASSE ont vivement exprimé leur mécontentement, et le ton est monté avec l’entraîneur des Verts, Philippe Montanier, dans une fin de match particulièrement tendue.

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