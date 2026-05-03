RC Lens Mercato : Thauvin tranche pour son avenir

Sur le plateau du Canal Football Club, le milieu offensif du RC Lens, Florian Thauvin, a fait une grande annonce sur son avenir.

Revenu en France l’été dernier du côté du RC Lens, quatre ans après son départ de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a parfaitement relancé sa carrière sous les couleurs lensoises. Auteur de 12 buts et 8 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues, le champion du monde 2018 s’est imposé comme l’un des hommes forts des Sang et Or cette saison.

« Il est prévu que je reste à Lens »

Alors qu’il restait flou ces derniers mois sur son avenir, l’ancien Marseillais a levé le doute ce dimanche soir. Invité sur le plateau du Canal Football Club, Florian Thauvin a confirmé qu’il devrait poursuivre l’aventure avec le RC Lens la saison prochaine.

« Oui, c’est ce qui était prévu. Je suis venu au club pour essayer de remettre Lens en Europe, ce qui n’avait pas été fait la saison passée. Ce sera une étape supplémentaire, c’est l’objectif que je me suis fixé en revenant en France. On est dans nos objectifs, donc il est prévu que je reste à Lens », a-t-il assuré.