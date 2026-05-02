RC Lens : Udol face à un énorme coup de pression dans la course à l’équipe de France

Dans son rêve d’être du voyage pour la Coupe du Monde avec l’équipe de France cet été, Matthieu Udol a un concurrent de taille autre que Théo Hernandez et Lucas Digne.

À quelques mois de la Coupe du monde, la bataille fait rage au poste de latéral gauche en équipe de France. Et un message venu d’Angleterre pourrait bien rebattre les cartes… y compris pour Matthieu Udol, joueur du RC Lens.

Dans l’After Foot sur RMC, Adrien Truffert, aujourd’hui joueur de Bournemouth en Premier League, a clairement affiché ses ambitions. Auteur d’une première saison solide outre-Manche (35 matchs, 1 but, 3 passes décisives), le défenseur de 24 ans assume vouloir se replacer dans la course à la sélection, même si le duo Théo Hernandez – Lucas Digne tient la corde.

Truffert se tient prêt

« Aucun joueur ne refuserait l’équipe de France. Tout joueur qui joue dans un championnat majeur et qui performe plus ou moins l’a dans un coin de la tête. Si des belles choses doivent arriver, elles passeront par les performances en club. Je suis 100% focus sur Bournemouth. Je ne commence pas un match en me disant ‘il faut que je sois performant pour l’équipe de France’. Il ne faut pas se fixer de limites. Mais si l’équipe de France m’appelle, je répondrai présent », a-t-il expliqué, rappelant que son objectif reste d’abord la régularité au plus haut niveau.

Surtout, Truffert n’élude pas le sujet : la Coupe du monde est bien dans un coin de sa tête. Déjà appelé chez les Bleus en 2022 en remplacement de Lucas Digne, il sait que la concurrence est féroce avec Théo Hernandez et Lucas Digne, mais aussi avec une nouvelle vague de prétendants.

Udol principal concurrent de Truffert ?

Parmi eux, un nom ressort de plus en plus côté français : Matthieu Udol, très en vue avec le RC Lens cette saison. L’ancien Messin devenu Lensois impressionne par sa régularité et son volume de jeu, au point d’être considéré comme un sérieux outsider pour le Mondial.

Le “message” envoyé par Truffert est donc limpide : la hiérarchie n’est pas figée. Pour Udol, la concurrence directe venue de Premier League rappelle une réalité simple du haut niveau international : seuls les plus constants en club décrocheront un ticket pour la Coupe du monde.

Dans ce contexte, la fin de saison s’annonce décisive. Chaque match comptera, et la lutte entre les différents latéraux gauches pourrait bien se jouer sur des détails… mais surtout sur la performance pure. Mais, même malgré ses 3 buts et 9 passes décisives cette saison, pas sûr qu’Udol soit appelé…