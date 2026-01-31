À LA UNE DU 31 JAN 2026
[16:41]FC Nantes Mercato : Mwanga annonce son départ, les Canaris ripostent directement !
[16:20]PSG : Luis Enrique répond cash à Sage (RC Lens) et zappe complètement l’OM
[16:06]PFC – OM : la compo olympienne est tombée
[15:55]OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio
[15:39]OL Mercato : Fonseca tient sa 3e recrue hivernale, c’est un très joli coup !
[15:00]FC Barcelone : les finances du Barça vont être boostées, Laporta fait une grande annonce Mercato
[14:30]FC Nantes : l’équipe type de Kantari avec les recrues hivernales
[14:00]PSG : Al-Khelaïfi veut frapper fort en Asie
[13:20]Stade Rennais Mercato : Liam Rosenior fait rebondir le feuilleton Jacquet, le RC Strasbourg s’étrangle !
[12:50]ASSE Mercato : une pépite marocaine arrive chez les Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Matthieu Udol cash sur son avenir en Équipe de France !

Par Laurent Hess - 31 Jan 2026, 05:00
💬 Commenter
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Le RC Lens poursuit sa formidable saison en Ligue 1. Face au Havre, les Sang et Or se sont imposés 1-0 à Bollaert, confortant leur position au sommet du classement. Ce quinzième succès porte en grande partie la signature de Matthieu Udol, omniprésent sur le flanc gauche et passeur décisif pour la sixième fois cette saison. Une performance qui confirme le rôle central de l’ancien messin, interrogé à l’issue de la rencontre sur une possible convocation en Equipe de France…

Udol encore décisif lors du succès du RC Lens hier soir

Dans une rencontre fermée, la différence est venue d’un éclair collectif des Lensois, parfaitement exploité par Udol. Sur le seul but de la soirée, l’arrière gauche s’est illustré par une passe parfaite pour Ruben Aguilar, permettant aux Artésiens de renouer avec la victoire à domicile. Grâce à cette prestation, Lens reprend provisoirement la tête de la Ligue 1, affichant une solidité autant défensive qu’offensive, à l’image de son latéral gauche.

Une réponse mesurée sur l’Équipe de France

À l’issue du match, la possibilité d’une convocation en Équipe de France a surgi dans les travées de Bollaert, alimentée par Guillaume Hoarau, l’homme de terrain du diffuseur hier à Bollaert. « Le futur Bleu ? Les gens disent…on verra bien. On espère, on va continuer comme ça. » Des mots qui traduisent sa détermination, son humilité devant les attentes générées par ses performances, mais qui montrent bien que l’ancien messin « espère », donc qu’il peut rêver d’une première sélection. Arrivé au RC Lens en juillet 2025, Udol s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable et il totalise déjà 6 passes décisives. De quoi lui permettre de rêver des Bleus.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

RC LensFC Metz

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Metz, RC Lens