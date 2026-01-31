RC Lens : Matthieu Udol cash sur son avenir en Équipe de France !

Le RC Lens poursuit sa formidable saison en Ligue 1. Face au Havre, les Sang et Or se sont imposés 1-0 à Bollaert, confortant leur position au sommet du classement. Ce quinzième succès porte en grande partie la signature de Matthieu Udol, omniprésent sur le flanc gauche et passeur décisif pour la sixième fois cette saison. Une performance qui confirme le rôle central de l’ancien messin, interrogé à l’issue de la rencontre sur une possible convocation en Equipe de France…

Udol encore décisif lors du succès du RC Lens hier soir

Dans une rencontre fermée, la différence est venue d’un éclair collectif des Lensois, parfaitement exploité par Udol. Sur le seul but de la soirée, l’arrière gauche s’est illustré par une passe parfaite pour Ruben Aguilar, permettant aux Artésiens de renouer avec la victoire à domicile. Grâce à cette prestation, Lens reprend provisoirement la tête de la Ligue 1, affichant une solidité autant défensive qu’offensive, à l’image de son latéral gauche.

Une réponse mesurée sur l’Équipe de France

À l’issue du match, la possibilité d’une convocation en Équipe de France a surgi dans les travées de Bollaert, alimentée par Guillaume Hoarau, l’homme de terrain du diffuseur hier à Bollaert. « Le futur Bleu ? Les gens disent…on verra bien. On espère, on va continuer comme ça. » Des mots qui traduisent sa détermination, son humilité devant les attentes générées par ses performances, mais qui montrent bien que l’ancien messin « espère », donc qu’il peut rêver d’une première sélection. Arrivé au RC Lens en juillet 2025, Udol s’est immédiatement imposé comme un titulaire indiscutable et il totalise déjà 6 passes décisives. De quoi lui permettre de rêver des Bleus.