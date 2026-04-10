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FRANCE

OM – FC Metz : le onze d’Habib Beye a fuité !

Par Fabien Chorlet - 10 Avr 2026, 09:15
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Habib Beye

Découvrez les compos probables du match de la 29e journée de Ligue 1 entre l’OM et le FC Metz.

Éjecté du podium le week-end dernier après son revers du week-end dernier sur la pelouse de l’AS Monaco, (2-1), l’Olympique de Marseille reçoit ce vendredi (21h05) la lanterne rouge, le FC Metz, pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, l’entraîneur marseillais, Habib Beye, devrait conserver son système en 3-4-3, tout en procédant à deux changements dans son onze de départ par rapport au dernier match face aux Monégasques, d’après L’Équipe.

Balerdi et Greenwood de retour dans le onze olympien

Leonardo Balerdi, définitivement remis de sa blessure au mollet, et Mason Greenwood, de retour de suspension, devraient respectivement remplacer CJ Egan-Riley et Hamed Junior Traoré. Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang devraient ainsi accompagner l’Anglais en attaque.

Les compos probables

OM : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Højbjerg, Timber, Paixao – Greenwood, Aubameyang, Gouiri.

FC Metz : Sy – Kouao, Sané, Mboula, Colin – Gbamin, Deminguet – Sarr, Hein, Tsitaichvili – Diallo.

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