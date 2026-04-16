ASSE Mercato : Gauthier Hein future recrue des Verts en Ligue 1, ça fait débat !

Le nom de Gauthier Hein, le meneur de jeu du FC Metz, est de plus en plus cité parmi les possibles recrues de l’ASSE en cas de montée des Verts en Ligue 1. Ce qui fait débat au sein de notre rédaction…

« Kilmer Sports doit et va viser plus haut »

« Perso, je ne pense pas que l’ASSE s’intéresse vraiment à Gauthier Hein. Le milieu offensif est un bon joueur, il l’a prouvé avec Metz et avec l’AJ Auxerre. Mais de là à imaginer Kilmer Sports le recruter en cas de remontée des Verts en Ligue 1…

Non. Hein est avant tout un joueur qui a prouvé qu’il pouvait être dominant en Ligue 2. Il avait d’ailleurs été élu meilleur joueur de ce championnat. Mais en L1, ce n’est pas tout à fait la même chanson, le même rendement. On a pu voir ses limites. Et je pense que KSV va chercher à viser plus haut, à recruter du lourd pour ne pas connaître les mêmes désillusions que la saison passée. Si le groupe nord-américain veut permettre à l’ASSE de franchir un cap, et je pense que c’est le cas, il devra aller chercher des renforts d’un meilleur niveau. En résumé, Hein à l’ASSE si les Verts ne remontent pas, oui. Mais en L1, non. »

Laurent HESS

« Une vraie bonne idée de recrue pour l’ASSE »

« Pour moi, ce serait clairement une vraie bonne recrue pour l’ASSE en cas de montée en Ligue 1. Gauthier Hein a déjà prouvé qu’il était un joueur décisif et régulier, capable d’évoluer aussi bien en Ligue 2 qu’au plus haut niveau avec Metz ou Auxerre, avec des statistiques solides en termes de buts et de passes décisives pour un milieu offensif. Son profil technique, sa qualité de dernière passe et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces colleraient parfaitement à une équipe qui veut s’installer en Ligue 1.

Au-delà des chiffres, c’est aussi un joueur d’expérience, formé en partie à Metz, habitué aux contextes exigeants et aux matchs à enjeu. Son intelligence de jeu et sa polyvalence entre les postes offensifs seraient des atouts précieux pour un groupe comme celui de Montanier à l’ASSE. Dans une équipe qui chercherait à se stabiliser et à gagner en créativité, Hein apporterait clairement une vraie valeur ajoutée. Je le vois un peu comme un Udol, ancienne cible stéphanoise, qui s’est révélé en passant un step avec son transfert à Lens. Hein n’a encore jamais franchi ce pallier, et ça pourrait être son moment ».

William TERTRIN