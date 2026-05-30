Très déçu après le barrage retour de l’ASSE contre l’OGC Nice (1-4), Julien Le Cardinal (28 ans) a fait un point sur l’avenir des Verts.
Après la lourde désillusion face à l’OGC Nice en barrage retour (1-4), l’ASSE entre dans une nouvelle phase de reconstruction. Dans un vestiaire marqué par la déception, Julien Le Cardinal a pris la parole pour clarifier son avenir et envoyer un message fort à la direction. Le défenseur stéphanois a choisi de rester, mais avec un discours sans filtre sur la situation du groupe.
Le Cardinal va rester à l’ASSE
Alors que certains cadres de l’ASSE pourraient être tentés de quitter le navire après l’échec de la montée, Julien Le Cardinal a affiché une position claire : « Moi en tout cas je serai là. » Une déclaration qui confirme son engagement dans le projet stéphanois. Le joueur de 28 ans assume son rôle de leader dans une période particulièrement délicate pour le club.
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Mais cet engagement s’accompagne d’un constat lucide sur les limites du groupe actuel. Le joueur de l’ASSE n’a pas cherché à masquer les problèmes internes, appelant à une évolution profonde de l’effectif et de l’état d’esprit. « Il va falloir repartir sur une nouvelle saison avec, j’espère, plus de professionnalisme et d’entrain de la part de tout le monde. » Un message qui sonne comme un avertissement adressé à l’ensemble du vestiaire.
« Du sang frais » attendu au mercato
Sur le plan du recrutement, Le Cardinal a également été très clair sur ses attentes pour l’intersaison : « J’espère qu’il y aura du sang frais l’année prochaine. » Une phrase courte mais révélatrice, qui traduit une forme de ras-le-bol et la nécessité d’un renouvellement important du groupe. Pour Le Cardinal, le problème ne se limite pas à des ajustements ponctuels, mais bien à une reconstruction plus profonde de l’effectif.
Désormais, la balle est dans le camp de Kilmer Sports, qui devra répondre à ces attentes fortes. Après un échec dans l’objectif de remontée immédiate, le club va devoir trancher sur l’ampleur du chantier à venir. Entre départs possibles, renforts attendus et refonte du projet sportif, l’ASSE entre dans une période charnière.