Très déçu après le barrage retour de l’ASSE contre l’OGC Nice (1-4), Julien Le Cardinal (28 ans) a fait un point sur l’avenir des Verts.

Après la lourde désillusion face à l’OGC Nice en barrage retour (1-4), l’ASSE entre dans une nouvelle phase de reconstruction. Dans un vestiaire marqué par la déception, Julien Le Cardinal a pris la parole pour clarifier son avenir et envoyer un message fort à la direction. Le défenseur stéphanois a choisi de rester, mais avec un discours sans filtre sur la situation du groupe.

Le Cardinal va rester à l’ASSE

Alors que certains cadres de l’ASSE pourraient être tentés de quitter le navire après l’échec de la montée, Julien Le Cardinal a affiché une position claire : « Moi en tout cas je serai là. » Une déclaration qui confirme son engagement dans le projet stéphanois. Le joueur de 28 ans assume son rôle de leader dans une période particulièrement délicate pour le club.

Mais cet engagement s’accompagne d’un constat lucide sur les limites du groupe actuel. Le joueur de l’ASSE n’a pas cherché à masquer les problèmes internes, appelant à une évolution profonde de l’effectif et de l’état d’esprit. « Il va falloir repartir sur une nouvelle saison avec, j’espère, plus de professionnalisme et d’entrain de la part de tout le monde. » Un message qui sonne comme un avertissement adressé à l’ensemble du vestiaire.

« Du sang frais » attendu au mercato

Sur le plan du recrutement, Le Cardinal a également été très clair sur ses attentes pour l’intersaison : « J’espère qu’il y aura du sang frais l’année prochaine. » Une phrase courte mais révélatrice, qui traduit une forme de ras-le-bol et la nécessité d’un renouvellement important du groupe. Pour Le Cardinal, le problème ne se limite pas à des ajustements ponctuels, mais bien à une reconstruction plus profonde de l’effectif.

Désormais, la balle est dans le camp de Kilmer Sports, qui devra répondre à ces attentes fortes. Après un échec dans l’objectif de remontée immédiate, le club va devoir trancher sur l’ampleur du chantier à venir. Entre départs possibles, renforts attendus et refonte du projet sportif, l’ASSE entre dans une période charnière.