La déroute de l’ASSE contre l’OGC Nice (0-0, 1-4) en barrages a laissé apparaître des intimités dans le vestiaire de l’ASSE.

La saison de l’ASSE s’est terminée de la pire des manières. Corrigés par l’OGC Nice lors des barrages d’accession à la Ligue 1 (0-0, 1-4), les Verts vont repartir pour une nouvelle année en Ligue 2. Mais au-delà de l’échec sportif, c’est désormais l’état du vestiaire stéphanois qui suscite de nombreuses interrogations. Depuis la relégation manquée, plusieurs témoignages et analyses laissent entendre que les problèmes de l’ASSE dépassaient largement le cadre du terrain.

Un groupe qui n’aurait jamais trouvé son équilibre

Mohamed Toubache-Ter a livré un constat particulièrement sévère sur la situation interne du club. Selon lui, l’effectif actuel est arrivé en fin de cycle et un renouvellement massif s’impose : « Du côté de Sainté, faut DÉGAGER l’ensemble des joueurs du gardien à l’attaquant !! Quand je dis « dégager », y a rien de méchant hein mais faut de nouvelles têtes… c’est indispensable, un nouveau souffle !! » Au-delà des performances sportives, c’est surtout l’ambiance au sein du groupe qui semble poser problème. « Ce groupe ne s’est jamais apprécié », précise Toubache-Ter. Une déclaration qui fait écho aux nombreux signes de tension observés tout au long de la saison.

Les propos de Toubache-Ter interviennent quelques heures seulement après la sortie remarquée de Julien Le Cardinal. Après la lourde défaite à Nice, le défenseur de l’ASSE avait pointé un manque d’exigence, de professionnalisme et d’implication au sein du groupe. Des déclarations qui avaient déjà laissé penser que tout n’allait pas pour le mieux dans le vestiaire des Verts.

Aujourd’hui, des observateurs estiment que les nombreux changements opérés l’été dernier ont empêché la création d’une véritable cohésion collective. L’ASSE avait profondément renouvelé son effectif avec l’ambition de remonter immédiatement en Ligue 1, mais la mayonnaise n’a jamais réellement pris.

Gazidis prépare déjà la reconstruction

Le président Ivan Gazidis a lui-même reconnu après l’élimination que certaines décisions prises lors du dernier mercato méritaient d’être réévaluées. En expliquant que « beaucoup de choses doivent changer », le dirigeant stéphanois a ouvert la porte à une profonde restructuration de l’effectif.

Les prochaines semaines pourraient donc être particulièrement agitées dans le Forez. Plusieurs départs sont attendus, tandis que le club devra reconstruire un groupe capable de supporter la pression d’un objectif montée.

Après deux saisons marquées par les frustrations, les dirigeants semblent désormais convaincus qu’un simple ajustement ne suffira pas. Si les informations autour des tensions internes se confirment, l’ASSE pourrait entamer l’un des plus importants chantiers de son histoire récente. Une chose paraît certaine : après l’échec des barrages, le visage des Verts devrait être très différent au moment de reprendre le championnat de Ligue 2.