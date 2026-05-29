OGC Nice – ASSE : Montanier a tranché entre Maubleu et Larsonneur en cas de tirs au but !

Selon toute vraisemblance, Philippe Montanier devrait de nouveau faire entrer Brice Maubleu en cas de séance de tirs au but lors du barrage retour contre l’OGC Nice.

Lors du playoff 2 de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne et Rodez, Brice Maubleu, entré en jeu dans le temps additionnel à la place de Gautier Larsonneur, avait joué les héros en permettant à l’ASSE de s’imposer lors de la séance de tirs au but (0-0, 7-6 t.a.b.), avec quatre pénaltys arrêtés. De quoi faire rêver les supporters stéphanois d’un scénario similaire lors du barrage retour d’accession à la Ligue 1 contre l’OGC Nice.

Maubleu de nouveau en sauveur des Verts face aux Aiglons ?

Selon les informations de L’Équipe, Philippe Montanier envisagerait à nouveau de lancer Brice Maubleu en cas de séance de tirs au but ce vendredi soir, si les deux équipes ne parviennent pas à se départager après le temps réglementaire et la prolongation. Encore faudra-t-il que l’entraîneur stéphanois dispose d’un changement disponible à l’approche de la 120e minute.

Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle séance de tirs au but, Philippe Montanier s’est toutefois montré prudent au moment d’évoquer un éventuel avantage stéphanois dans cet exercice. « C’est difficile à dire. Les pénaltys, nos amis niçois sont passés deux fois en Coupe de France à l’issue des tirs au but donc on peut dire qu’ils ont une expérience de plus dans cet exercice. On ne mise sur aucune faiblesse de l’adversaire, on part pour gagner le match, le mieux c’est de le faire dans le temps réglementaire et si on doit aller au delà, on est prêts. »