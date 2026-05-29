À LA UNE DU 29 MAI 2026
[11:12]FC Nantes Mercato : rebondissement pour l’avenir d’un partant de l’été !
[10:52]Stade Rennais Mercato : trois cadors sur Lepaul, Rennes fixe un prix XXL !
[10:32]PSG – Arsenal : le groupe de Luis Enrique pour la finale est tombé !
[10:20]OM : ça brûle pour Genesio, la date de son officialisation déjà connue ?
[10:00]RC Lens Mercato : une tendance se dégage pour l’avenir de Saint-Maximin
[09:40]OGC Nice – ASSE : Montanier a tranché entre Maubleu et Larsonneur en cas de tirs au but !
[09:20]Mercato : rebondissement pour Bernardo Silva au Barça, le Real Madrid rêve d’un titulaire du PSG
[09:00]Stade Rennais Mercato : nouveau coup de théâtre pour Brice Samba !
[08:40]OM : un nouveau prix de vente du club est tombé !
[08:20]PSG Mercato : Al-Khelaïfi répond au Barça pour Alvarez avec une offre démentielle !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OGC Nice – ASSE : Montanier a tranché entre Maubleu et Larsonneur en cas de tirs au but !

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 09:40
💬 Commenter
Brice Maubleu (ASSE)

Selon toute vraisemblance, Philippe Montanier devrait de nouveau faire entrer Brice Maubleu en cas de séance de tirs au but lors du barrage retour contre l’OGC Nice.

Lors du playoff 2 de Ligue 2 entre l’AS Saint-Étienne et Rodez, Brice Maubleu, entré en jeu dans le temps additionnel à la place de Gautier Larsonneur, avait joué les héros en permettant à l’ASSE de s’imposer lors de la séance de tirs au but (0-0, 7-6 t.a.b.), avec quatre pénaltys arrêtés. De quoi faire rêver les supporters stéphanois d’un scénario similaire lors du barrage retour d’accession à la Ligue 1 contre l’OGC Nice.

Maubleu de nouveau en sauveur des Verts face aux Aiglons ?

Selon les informations de L’Équipe, Philippe Montanier envisagerait à nouveau de lancer Brice Maubleu en cas de séance de tirs au but ce vendredi soir, si les deux équipes ne parviennent pas à se départager après le temps réglementaire et la prolongation. Encore faudra-t-il que l’entraîneur stéphanois dispose d’un changement disponible à l’approche de la 120e minute.

Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle séance de tirs au but, Philippe Montanier s’est toutefois montré prudent au moment d’évoquer un éventuel avantage stéphanois dans cet exercice. « C’est difficile à dire. Les pénaltys, nos amis niçois sont passés deux fois en Coupe de France à l’issue des tirs au but donc on peut dire qu’ils ont une expérience de plus dans cet exercice. On ne mise sur aucune faiblesse de l’adversaire, on part pour gagner le match, le mieux c’est de le faire dans le temps réglementaire et si on doit aller au delà, on est prêts. » 

ASSEOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : ASSE, OGC Nice