OGC Nice – ASSE : coup de théâtre pour la présence d’Ali Abdi !

Dans un communiqué, l’OGC Nice est sorti du silence ce jeudi soir sur l’imbroglio Ali Abdi.

Quelques heures avant le barrage retour d’accession à la Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne, Abdi, convoqué par la Tunisie pour disputer la Coupe du monde 2026, a décidé de rejoindre sa sélection sans l’accord de son club. Une décision qui a fortement agacé son entraîneur Claude Puel.

« Il s’est envolé. Je compte sur les joueurs à ma disposition et qui seront à l’entraînement toute à l’heure. Les autres ne m’intéressent pas », a lâché le technicien azuréen ce jeudi après-midi en conférence de presse.

La mise au point de Lamouchi

Le sélectionneur tunisien Sabri Lamouchi s’est également exprimé sur cette situation tendue entre le joueur et l’OGC Nice. « Le directeur sportif de Nice (Florian Maurice) m’a appelé et, en effet, je ne lui ai pas donné mon accord pour qu’Ali Abdi reste, puisque le règlement de la FIFA est du côté des sélections nationales. La situation de Nice m’attriste. Claude Puel et Florian Maurice sont des personnes que j’apprécie. L’OGC Nice est un club que j’aime beaucoup, mais si j’avais dit oui, les supporters tunisiens n’auraient pas apprécié. Chacun défend ses intérêts. Il y a des lois. Il y a eu un compromis pour le match aller, maintenant il est là. Imaginons qu’il se blesse, comment je fais ? Ce n’est pas possible. »

L’OGC Nice réagit avec un communiqué

De son côté, le club azuréen vient de réagir à cet imbroglio dans un communiqué, laissant entendre qu’Ali Abdi sera bien présent à Nice ce vendredi pour ce barrage retour contre l’ASSE.

« Au vu de l’ampleur prise par la situation, l’OGC Nice tient à rappeler le contexte particulier entourant la situation d’Ali Abdi. Le club avait engagé des discussions avec la Fédération tunisienne afin de permettre au joueur de disputer les deux matchs de barrage avec le Gym. Un accord n’a finalement pas pu être trouvé dans un calendrier rendu extrêmement complexe par les dates FIFA. Ali Abdi a néanmoins tenu à être présent pour le premier match de barrage, démontrant une nouvelle fois son engagement envers le club et le groupe. Il a été contraint aujourd’hui de se rendre en Tunisie afin d’effectuer les démarches administratives liées à son visa pour les États-Unis et est déterminé à revenir soutenir le groupe à l’occasion du match retour demain. L’imbroglio résulte de ces obligations, dans une situation où deux impératifs contradictoires se sont imposés à lui. Entre défendre les couleurs de son club et pouvoir honorer une convocation pour une Coupe du monde avec sa sélection, le choix humain et sportif était particulièrement difficile. Face au déferlement de menaces dont il est victime sur les réseaux sociaux, le club appelle chacun à faire preuve de mesure et de respect envers un joueur qui est victime, au même titre que le club, de ces péripéties », a écrit l’OGC Nice.

Reste désormais à savoir si l’international tunisien sera présent sur le terrain ou simplement dans les tribunes de l’Allianz Riviera.