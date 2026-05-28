OM : énorme avancée dans le dossier Genesio !

L’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de l’OM continuerait de se préciser.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce jeudi son nouveau maillot domicile ainsi que la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. La prochaine officialisation pourrait désormais concerner le futur entraîneur du club, alors qu’Habib Beye devrait quitter ses fonctions cet été. Et le favori se nomme Bruno Genesio.

Genesio de plus en plus proche ?

Priorité de l’OM pour succéder à Habib Beye, le technicien de 59 ans, libre depuis son départ du LOSC, serait séduit par le projet porté par la nouvelle direction marseillaise, selon les informations de L’Équipe, qui assure que les discussions entre les deux parties seraient à un stade avancé.

« Si les dirigeants marseillais n’oublient pas de rappeler que Habib Beye reste sous contrat jusqu’en juin 2027, ils ont déjà bien avancé les discussions avec leur cible prioritaire, Bruno Genesio, dont le départ de Lille a été annoncé lundi. À 59 ans, le technicien est séduit par leur discours et symbolise bien la nouvelle tonalité du projet marseillais, avec le plus de certitudes possibles, sans paris ni salaires extravagants », expliquent le quotidien sportif.