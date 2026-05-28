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FRANCE

ASSE Mercato : c’est confirmé pour Enzo Bardeli !

Par William Tertrin - 28 Mai 2026, 19:00
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Enzo Bardeli (Dunkerque)

Longtemps sur les tablettes de l’ASSE, Enzo Bardeli va bel et bien s’engager avec le Levante de Luis Castro.

L’ASSE pensait avoir une carte à jouer dans le dossier Enzo Bardeli, mais le milieu de terrain de Dunkerque se dirige finalement vers l’Espagne. Selon la CADENA SER, Levante a cette fois finalisé l’arrivée de Bardeli avec un contrat de trois saisons plus une en option.

Les Verts avaient pourtant bien identifié le profil du joueur de 25 ans depuis plusieurs mois. Suivi de longue date par la cellule de recrutement stéphanoise, Bardeli faisait partie des pistes sérieusement étudiées pour renforcer l’entrejeu, notamment en vue de préparer un éventuel retour en Ligue 1.

Levante a accéléré grâce à Luis Castro

Le club espagnol a toutefois fait la différence dans la dernière ligne droite. La présence de Luis Castro, ancien entraîneur de Dunkerque, a joué un rôle déterminant dans la décision du joueur. Le technicien portugais connaît parfaitement Bardeli et a poussé fortement pour le récupérer.

Outre Saint-Étienne, plusieurs clubs étaient également sur le coup, notamment Getafe et le Deportivo La Corogne. Mais Levante a su avancer plus vite dans les négociations, proposant un projet sportif jugé plus concret et immédiat.

Un profil qui plaisait fortement aux Verts

Auteur d’une saison très solide en Ligue 2 avec Dunkerque (10 buts et 6 passes décisives), Bardeli s’est imposé comme l’un des milieux les plus complets du championnat, attirant logiquement l’attention de plusieurs directions sportives, dont celle de l’ASSE.

Mais malgré cet intérêt réel, les dirigeants stéphanois ont été devancés dans un dossier devenu trop concurrentiel.

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